Veštak potvrdila da je DNK 3 žrtve klana pronađen u autu i kući: Belivukov DNK na oružju i drugim predmetima

Suđenje kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića počelo je iz početka 17. juna prošle godine zbog promene predsedavajuće sudije. Klanu se sudi sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

16:00 Belivukov DNK trag pronađen na više mesta

Veštak Ivana Pantić, takođe je, kao i njena koleginica, govorila o nalazu i mišljenju veštaka, a danas će da odgovara na pitanja.

Odgovarajući na pitanja avokata Dejana Lazarevića, veštak Pantić je rekla da je uzet bris sa unutrašnje strane para čarapa koje su donesene kao dokaz i da je pronađen mešani DNK dve osobe i da je barem jedna od tih osoba muška, kao i da je pronađen trag prvookrivljenog Veljka Belivuka. Na pitanje advokata Lazarevića da li je Belivuk obuvao te čarape, kao i kako je DNK druge osobe dospeo na čarape, veštak je rekla da o tome ne može da se izjasni.

Belivukov DNK pronađen je i na volanu i komandama automobila. Advokat Lazarević pitao je da li to znači da je on vozio, veštak je rekla da je trag bio na volanu i da ne može da se izjasni da li je on vozio ili je samo dodirivao volan.

Dalje odgovarajući na pitanja advokata Lazarevića, veštak Ivana Pantić ispričala je da se na najlonu kojim je bila pokrivena mašina za mlevenje mesa bilo više DNk tragova, a da je identifikovan parcijalni DNK profil službenog lica.

15:48 Trag Jankovića i ubijenog Ljepoje na rukavici

Okrivljeni Marko Miljković javio si kako bi postavio dodatna pitanja. On je veštaka pitao o konkretnom zapisniku veštačenja hirurške rukavice nađene u automobilu "ford fiesta".

Pitao je da li je bris uzet sa spoljašnje ili unutrašnje strane rukavice i gde je pronađen DNK trag okrivljenog Nebojše Jankovića, a gde trag oštećenog Milana Ljepoje, veštak je odgovorila da je jedan bris uzet sa obe strane rukavice i da ne može da se odredi na kom delu rukavice je pronađen koji trag.

15:43 Janković postavlja pitanja veštaku

Na pitanje okrivljenog Nebojše Jankovića, navodnog stručnjaka za oružje klana, veštak je rekla da se retko izlazi na lice mesta zbog veštačenja, ali da je slučaj toga bilo oružje kog je bilo mnogo.

- Dobili smo naređenje da odemo u prostorije OZOF da izuzimamo DNK sa oružja jer je bilo hitno da se uradi balistika, kako ne bi došlo do kontaminacije i manipulisana oružjem. Jednom smo otišle koleginica Tamara Jovanović i ja, a drugi put koleginica Nataša Vasić, koja je potpisana sa mnom na izveštaju i kolegincia Ivana Pantić. Što smo mogle same, same smo radile, a što nismo mogle, radnici OZOF bili su tu da otpakuju i da donesu na sterilnu površinu koju smo mi pripremile. Mislim da smo svi imali kompletnu opremu jer mislim da smo mi na tome insistirali - rekla je veštak.

Ona je napomenula da nije praksa da se fotografiše momenat uzimanja uzorka, već da se eventualno fotografišu predmeti kako bi na suđenju znali šta je sve veštačeno.

Upitana da li je u službenoj obavezi da identifikuje nepoznate DNK tragove kako bi se proverilo ko je ako je oružje nelegalno, veštak je odgovorila da je obavezno da se profil provuče kroz registar DNK i ako se ne poklopi, ostaje u registraciji kao NN lice.

- Ako neko dođe kasnije, on može da se poklopi sa DNK tragom, ali do tog momenta ostaje u kategoriji NN lica. Dobili smo službeno naređenje načelnice da odemo u prostorije OZOF kako bismo uzimali tragove sa oružja. Moja je obaveza da izvršim naređenje, pretpostavljam da je to u dogovoru sa tužiocem. Izlazak a lice mesta nije privatna delatnost, to spada u opis našeg posla - rekla je veštak Kostić.

15:39 Belivuk postavlja pitanja veštaku

Prvookrivljeni Veljko Belivuk pitao je veštaka da objasni kako iz biološkog traga razlikuje da li je nešto kontaminirano ili je osoba izvršilac krivičnog dela, veštak je odgovorila da ne prave razliku i da moraju da zavedu svaki pronađen DNK.

Upitana da li postoji baza zaposlenih SBPOK veštak je rekla da "nije sigurna i ne može jasno da se izjasni, ali da misli da nemaju".

- Čuli smo da postoji 40 do 50 nepoznatih DNK. Da li Vi, kao profesionalac, možete da isključite mogućnost da su u pitanju pripadnici SBPOK? - pitao je Belivuk, a veštak je rekla da ne može da isključi tu mogućnost.

15:36 Miljković postavlja pitanja veštaku

Okrivljeni Marko Miljković javio se da postavlja pitanja veštaku, a ona mu je rekla da ne može da odredi kada su ostavljeni tragovi Veljka Belivuka i Miloša Budimira na hirurškim maskama, kao i kada su i kako nastali DNK tragovi na mašini za mlevenje mesa.

Upitana kako mora da bude obučena dok veštači tragove, ali i na licu mesta, veštak je odgovorila da se na lice mest aizlazi retko, ali da ona može da govori samo o pravilima oblačenja u laboratoriji. Ona je rekla da forenzičari na licu mesta moraju da nose zaštitna odela, maske, kape, rukavice i kaljače, ali da ne može da se izjasni o tome da li na lice mesta mgu da uđu nepropisno obučene osobe.

Na pitanje da li zna ko je Nenad Vukanić, veštak Kostić je odgovorila da je to načelnik centra, ali da ona ne zna da li je on izlazio na lice mesta jer "ne prati tuđe aktivnosti". Istakla je da u registru DNK profila zaposlenih postoji DNK Nenada Vukanića. Na pitanje Miljkovića da li je to "zato što manipuliše tragovima", veštak je odgovorila da se DNK svih zaposlenih nalaze u bazi podataka.

- Za svaki materijal koji nam je dostavljen dobijali smo izveštaje na kojima su bili potpisi, pa smo proveravali da li se DNK zaposlenih nalazi na licu mesta - rekla je Kostić.

15:15 Belivukov DNK na pištoljima

Na pet pištolja od kojih je jedan imao prigušivač pronađen je DNK Veljka Belivuka.

- Uzet je jedan bris sa pet pištolja jer su oni bili toliko masni. Bili su u folijama iz kojih je curila neka supstanca, a sve je bilo spakovano u jedan džak. Da li ću da uzmem pet briseva sa jednog predmeta ili jedan bris sa pet pištolja zavisi od situacije. U jednom džaku je bilo 15 pištolja namazanih tečnošću za koju ne znamo da li razgrađuje DNK jer masne supstance otežavaju izuzimanje DNK. Odluka je bila da se pištolji grupišu kako bi se povećala šansa za izdvajanje DNK profila. Masne supstance umanjuju mogućnost izvlačenja DNK za 30 do 50 odsto. Nakon što smo grupisali pištolje, uzimali smo bris sa delova koji su bili najmanje masni - rekla je veštak.

Ona je istakla da ne može da se izjasni da li je DNK profil Belivuka izuzet sa jednog ili više pištolja.

Advokat Lazarević pitao je veštaka o DNK tragovima Željka Kodžića koji je potpisao sporazum o priznanju krivice, a tužilac je istakao da "nema potrebe da se govori o Kodžiću koji je već osuđen". Ipak, sudija je rekla da je to deo dokaznog materijala koji je odobren i da veštačenje Kodžićevog DNK može da se koristi. Veštak je istakla i da se DNK Željka Kodžića sa druga dva traga nalazi na četiri kutije municije.

Veštak je govorila i da je veštačena kutija koja je pronađena u kući u Ritopeku, a da se na njoj nalazi DNK službenog lica za koji ne može, kao ni za druge tragove, da se odredi kada je nastao, kao ni da li je direktan ili prenesen. Isto je navela i za druge različite kese i platnene torbe, vakuum aparat i njemu pripadajuće kese, daljinski i baterija, žice i provodnici...

Na hirurškim maskama pronađenim u kući pronađen je DNK okrivljenog saradnika Srđana Lalića.

14:59 DNK veštak: Trag se kompletno poklapa sa DNK Mitića i Vukićevića

Sudski veštak DNK Ana Kostić, koja je davala iskaz i na prethodnom suđenju, danas odgovara na pitanja. Ona je prošli put uradila 12 veštačenja, ali da nisu sva završila u spisima predmeta, branilac Dejan Lazarević ju je pitao koja su veštačenja u pitanju.

- Postoji 84 zapisnika o veštačenju. Ja sam ukupno uradila 12 veštačenja, mogu i da proverim. Ipak je ukupno bilo 18 veštačenja, a ovde sam pozvana za 10 veštačenja. U spisima se, po mom spisku - rekla je veštak.

Na pitanje advokata Lazarevića šta znači da je veštačen mešani DNK tri osobe i čija je krv u tom DNK tragu, veštak je odgovorila da ne može da se otkrije čija je krv u tragu, ako je on mešan. Napomenula je da, ako imaju trag lica za upoređivanje, može da se pronađe poklapanje, ali za ostale mešane tragove ne može da se zna čiji su.

Ona je istakla da se mešani DNK profil koji je veštačila "kompletno poklapa sa DNK Nikole Mitića i Lazara Vukićevića". Klanu se sudi za ubistvo te dvojice muškaraca. Spomenuti mešani DNK trag pronađen je na plastici u automobilu. Veštak je, odgovarajući na pitanja, rekla da ne može ona da komentariše da li je neko od njih sedeo u automboilu ili ja plastika kasnije unesena u automobil.

Upitana od strane advokata Lazarevića odakle DNK službenog lica na puški sa optičkim nišanom, ona je rekla da je "verovatno došlo do kontaminacije lica mesta" i dodala da u bazi podataka postoje DNK profili svih službenih lica u Srbiji koja izlaze na lice mesta.

- Lica službenika zapišemo u bazu podataka, ali se zbog tajnosti podataka ne piše u izveštaju. Ukoliko sud zatraži možemo da dostavimo imena - dodala je, a advokat Lazarević je dodao da će to da zatraži, kako bi potvrdio svoje tvrdnje da su lica ulazila u skrivenu prostoriju kuće u Ritopeku bez zaštitne opreme.

Veštak Ana Kostić veštačila je i sedam okrvira pištolja koji su bili zapakovani u plastičnu foliju i rekla je da je takođe "pronađen DNK profil službenog lica", a da je isti slučaj kada je u pitanju puška i dva okvira.

14:48 Belivuk: Ne mogu da izdržim tolika suđenja

Odmah na početku suđenja za reč se javio okrivljeni Veljko Belivuk, koji je rekao da ima molbu u ime okrivljenih koji se nalaze u pritvoru.

- Prošli put je advokatica Sanja Ćeriman predložila da se suđenje nastavi posle praznika, ja ne mogu da budem saglasan. Više lica je u pritvoru, imam više suđenja, ne mogu da izdržim taj tempo. Spremi smo da obezbedimo odbranu ako advokati ne budu u situaciji da ne mogu da prisustvuju. Mislim da treba da nastavimo da imamo suđenja nedelju dana, pa dve nedelje pauze - rekao je Belivuk.

Predsedavajuća sudija je rekla da je termin posle 1. maja već zauzat, kao i da veće ima i druga suđenja i da suđenje ne može da se odloži do posle prvog maja, ali okrviljeni je to već rekao.

- Ja se izvinjavam, nisam hteo da Vam ukradem muštuluk, već samo da se obratim u ime ljudi koji su u pritvoru - dodao je.

14:43Razdvojen postupak u odnosu na Vladimira Dimitrijevića

Kako bi glavni pretres mogao da se održi, predsedavajuća sudija proziva okrivljene i njihove branioce.

Okivljeni Vladimir Dimitrijević nije prisutan zbog smrti člana porodice i jer je njegovom ocu, koji živi u istoj kući sa njim, pozlilo. Postupak je danas razdvojen u odnosu na Dimitrijevića.

Predsedavajuća sudija rekla je da je dobila podnesak okrivljenog Vlada Draganića o lošem zdravstvenom stanju, ali i da je sud dobio izveštaj zatvorskog lekara u kom je navedeno da je sposoban da prati suđenje.

Na današnjem ročištu svedočiće veštaci, koji su veštačili DNK.

14:11 Okrivljeni dovezeni u sud

Okrivljeni pripadnici klana Belivuk koji se i dlaje nalaze u pritvoru, dovezeni su u Specijalni sud u jakoj policijskij pratnji.

Ostali okrivljeni, njih 15, što je polovina okrivljenih, u sud dolaze sa slobode.

Podsetimo, na ovom suđenju Veljku Belivuku i njegovom klanu sudi se za pripadnost organizovanij kriminalnoj grupi, sedam ubistava, otmice, nelegalno držanje oružja i narkotika i silovanje.

Autor: Snežana Milovanov