Odloženo suđenje Zoranu Marjanoviću! Ovi svedoci biće saslušani na sledećem pretresu

Suđenje Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge, pevačice Jelene Krsmanović Marjanović (33) odloženo je danas i trerbalo bi da bude nastavljeno u maju.

Današnji pretres koji je bio zakazan u Višem sudu u Beogradu odložen je zbog štrajka zaposlenih u pravosuđu.

Zoran Marjanović, optuženi za ubistvo supruge Jelene u sud je danas došao sa bratom Milošem, ali je brzo napustio zgradu zbog odlaganja pretresa.

U nastavku suđenja koje je najavljeno za maj, trebalo bi da budu saslušani Zoranov brat Miloš, sin Uroš i snaja u svojstvu svedoka.

Kako je Informer već pisao, reč je o ponovljenom postupku, a Zoranu Marjanoviću se sudi drugi put za Jelenino ubistvo.

Zoran Marjanović osuđen je za ubistvo supruge u julu 2022. godine na 40 godina zatvora što je tada bila maksimalna kazna, ali je Apelacioni sud poništio presudu.

Ponovljeno suđenje počelo je prošle godine i još je u toku, a Zoran je na slobodi i od prvog dana tvrdi da nije kriv.

Jelena Marjanović, podsetimo, ubijena je 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči, a njeno telo je pronađeno u kanalu narednog dana.

U tužilaštvu, koje čvrsto stoji na stavu da je Zoran Marjanović kriv, tvrde da se on kobnog dana sa suprugom Jelenom i tada petogodišnjom ćerkicom Janom u popodnevnim satima dovezao do nasipa u naselju Crvenka u Borči. Jelena je otišla da džogira po nasipu, dok je Zoran ostao na početku nasipa sa njihovom ćerkom, da se ona igra. Pevačica je ubrzo nestala, a njen leš pronađen je sledećeg dana u kanalu punom vode.



Kako je navedeno u optužnici, Zoran je, iskoristivši Jelenino poverenje, oko 17 časova otrčao nasipom do nje i namamio je da se spuste u podnožje, do kanala, dok je dete ostalo malo dalje na nasipu. Kada su se spustili do kanala, Zoran je Jelenu najpre ubo oštrim predmetom u glavu i u desni lakat, nakon čega je ona počela da beži. Tada je, prema optužnici, izgubila patiku i mobilni telefon, kao i gumicu kojom joj je bila vezana kosa. Zoran ju je sustigao, strgao joj je gornji deo trenerke, a potom joj opet zadao više udaraca u glavu, nanevši joj višestruke prelome lobanje, nakon čega ju je potopio u kanal. Pre smrti Jelena je udahnula vodu iz kanala.

Zoran je zbog ubistva supruge uhapšen tek 15. septembra 2017. godine, gotovo godinu i po dana od ubistva, a u pritvoru je proveo deset meseci. U međuvremenu, u Višem tužilaštvu u Beogradu počelo je saslušanje svedoka, pa su Zoranovi roditelji Vladimir i Zorica i brat Miloš iskoristili pravo da ne svedoče, dok je Teodora Krsmanović, sestra od strica ubijene pevačice, izjavila da je Zoran psihički mučio Jelenu.

Autor: Snežana Milovanov