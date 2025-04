'Igor Vukotić je živ i lociran, a to znači samo jedno': Bivši načelnik MUP-a o vesti da je on vođa škaljaraca

O Igoru (44), bratu Jovana Vukotića, likvidiranom vođi ozloglašenog "škaljarskog" klana, 11 godina se ništa nije znalo, skroz je nestao sa "radara" kako istražnih organa, odnosno Interpola koji je za njim raspisao crvenu poternicu, pa tako i, kako se veruje, pripadnika kartela, sve dok se u medijima pre nekoliko dana nije pojavila njegova jedina fotografija koja je, kako se navodi, nastala u zatvoru u Brazilu iz kojeg je pobegao.

Takođe, "puštena" je i informacija da je Igor preuzeo Jovanovo mesto, odnosno, da je on novi vođa Škaljaraca.

Povodom ove informacije i navodnih tvrdnji, pričali smo sa Markom Nicovićem, nekadašnjim načelnikom policije grada Beograda.

"On je pobegao iz zatvora, dakle prate ga sa "svih strana", juri ga Interpol, karteli, tako da je pitanje da li je on zaista živ. Potom, pitanje je šta je pričao dok je tamo robijao, jer je poznato da Brazil usko sarađuje sa DEA", objašnjava Nicović i nastavlja:

- Da je on nasledio brata čulo bi se odmah u podzemlju. Međutim, ne možeš da dobiješ "status" vođe klana ako se kriješ. Da bi to mogao, moraš da izađeš iz ilegale, u suporotnom, pre svega, nisi moguć za operativni rad, posle 11 godina nije moguće ni da postavi svog savetnika, a on da upravlja njime, jer je 11 godina mnogo vremena provedenih "van tokova".

- Činjenica je da je nešto isplivalo, da je živ, lociran i da mu je time "nacrtana meta na čelo". Njega svakako jure, pitanje je koji kartel, možda i više njih. Da li je Balkanski, i sve zavisi koji nivo ga juri. Naši ga siguran sam ne jure, jer su naši u tom "svetu" samo - serviseri, objasnio je Marko Nicović.

Ko je Igor Vukotić

Interpol je raspisao crvenu poternicu za Igorom Vukotićem zbog sumnje da je organizovao nekoliko mafijaških likvidacija, i u slučaju istrage za pokušaj ubistva policijskih funkcionera. Takođe je osumnjičen za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom, protiv njega se vodi istraga zbog navodnog pokušaja ubistva dvojice Kavčana, Vojina Stupara i Miloša Radonjića.

Najviše se dovodio u vezu sa švercom kokaina, navodno je "šema" bila iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu, mada ta informacija nikada nije zvanično potvrđena.

Protiv njega i Đura Vujovića u Crnoj Gori vođena je istraga zbog sumnje da su napravili novu OKG (organizovanu kriminalnu organizaciju), te da su 2017. godine u Podgorici pokušali ubistvo Saše Dukića (41), ali je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore 2023. obustavilo istragu.

Za ovih 11 godina, Igor Vukotić "pojavio" se dva puta, nakon ubistva oca Veselina i brata Jovana, tačnije - oglasio se čituljama.

Njegov otac Veselin (79) ubijen je u mafijaškoj sačekuši ispred svoje kuće, likvidator je sasuo rafal u njega u aprilu 2019. godine. Iako Veselin nije direktno dovođen u vezu sa kriminalom, već se bavio ugostiteljstvom, veruje se da je ipak bio žrtva rata klanova.



Brat Jovica likvidiran je 2022. u septembru u Istanbulu. U njega je pucano kroz prozor automobila u kojem je bio sa suprugom i malim detetom.



Dvojica na motoru su ga "gađala" sa 5 metaka, a pogođen je sa 4. Umro je na licu mesta. Kao počinioci Vukotićeve egzekucije uhapšeni su Zvicerovi ljudi, tačnije negov rođak Radoje Živković Žuti i njegova ekipa.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/