Udarao i šutirao žrtvu u sačekuši, pa ga terao da hoda bos! Podignuta optužnica za zlostavljača sa Novog Beograda

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv M.A. (20) zbog krivičnog dela prinuda.

- Optuženom se stavlja na teret da je dana 16. oktobra 2023. godine u Beogradu, GO Novi Beograd, drugog silom prinudio da nešto učini i da trpi, usled čega je kod oštećenog P.L.A. nastupila zbirno teška telesna povreda, na taj način što je oko 8 i 30 časova došao na adresu na kojoj je oštećeni živi, istog sačekao u prizemlju zgrade, te ga je pesnicom desne ruke udario u predelu leve slepoočnice, usled kojeg udarca je oštećeni pao na beton-pod zgrade, a potom oštećenom dok je ležao na podu zgrade zadao više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela, pri čemu je olako držao da neće doći do teškog povređivanja oštećenog, koji je usled tih udaraca zadobio telesne povrede u vidu krvnog podliva u levom jagodičnom predelu, oguljotinu na desnoj strani vrata, oguljotinu desnom slepoočnom predelu i oguljotine u oba lopatična predela, i tešku telesnu povredu u vidu preloma trtične kosti, a koje sve povrede predstavljaju zbirno tešku telesnu povredu, potom od oštećenog uzeo patike i mobilni telefon marke „Iphone 8“, a istog primorao da mu da duksericu koju je nosio na sebi, da bi zajedno sa uzetim stvarima i oštećenim napustio zgradu i primorao oštećenog da hoda bos stazom do ulice Milentija Popovića i primorao da uđe u jedan kontejner, nakon čega je napustio lice mesta - saopštilo je tužilaštvo.

Autor: Dalibor Stankov