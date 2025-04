ROĐENDANSKA PROSLAVA ZBOG MUZIKE ZAVRŠENA TRAGEDIJOM: Šta je u sudu izjavio sin Dušana Antonijevića, ubijenog u kafani u Mladenovcu

Taj visoki momak (Pitulić, prim. aut.) je udario mog oca pesnicom u glavu. Ustao sam od stola da ih razdvajam, ali me je neko povukao sa leđa. Obuhvatio sam nekoga i onda su me oborili na pod i šutirali. Ne mogu da prepoznam ko me je udario, nisam ga video, a ne znam ni koga sam ja oborio. Nisam video ni da je neko šutirao u glavu mog oca.

Ovo je na suđenju Marku Pituliću, Bojanu Puketi i Danijelu Simiću okrivljenim za teško ubistvo Dušana Antonijevića u saizvršilaštvu u kafani u Mladenovcu u avgustu 2023. godine, kao i Milošu Jankoviću, Marku Simiću i Saši Stepanoviću optuženim za učestvovanje u tuči, u Višem sudu u Beogradu kazao sin stradalog Viktor Antonijević.

On je rekao da je od prvog udarca njegovog oca, pa sve do obaranja na pod prošlo deset do 15 sekundi i da on nije video da li mu je u tom periodu neko još udarao oca.

Viktor Antonijević je svedočeći ispričao da mu je tog dana bio rođendan i da su ga od šest popodne slavili u drugoj kafani, gde se okupila sva njihova rodbina. Odatle je sa ocem, bratom od strica i kumom kasnije otišao u neki bar, gde su se zadržali 15 minuta i onda odatle oko 23 časa došli u tu kafanu u kojoj se na kraju desila tragedija.

- Okrivljeni su bili u kafani i normalno se ponašali, osim čudnih pogleda prema nama, poprekih i neprijateljskih. Otac je otišao do muzike da naruči pesmu, ali nije uspeo i vratio se za sto. Posle pet minuta opet je otišao, nije naručio pesmu, jer je muzika svirala za tog visokog momka i treći put odlazi sa pivskom flašom. On nije imao nameru da se potuče, flašu je tek tako poneo, jer je pio. Nisam primetio koliko je popio, ali po njegovom ponašanju moglo se primetiti da nije mnogo - kazao je Viktor Antonijević.

On je rekao da je njegov otac prišao Pituliću, zagrlio ga i da nije hteo da ga povrdi.

- Prišao mu je sa spuštenim rukama, a on ga je udario. Tada su već njih trojica bili kod našeg stola. Oni su dva puta prilazili našem stolu, prvi put da nas izbace napolje, ali mi nismo hteli da idemo i drugi put kada se sve to desilo. Tada su prišli Pitulić i Puketa, a trećeg ne mogu da se setim - rekao je Antonijević.

On je kazao da ih je okrivljeni Saša Stepanović razdvajao i pokušavao da smiri situaciju, da ga je kada su ga šutirali na podu pri kraju neka ruka izvukla i da je kasnije shvatio da je to bio Stepanović.

Autor: D.B.