'SREĆA ŠTO JE ŽIV OSTAO...' Meštani sela kod Vranja progovorili o pucnjavi, poznato i u kakvom je stanju povređeni muškarac

Pretpostavlja se da je do sukoba došlo zbog ranije neraščišćenih odnosa

Meštani Neradovca su zatečeni, nisu čuli pucnjavu, ali dolazak policije jesu. Zbog kiše i lošeg vremena bili su, kako kažu, u svojim kućama. Podsetimo, u selu Neradovac u ponedeljak oko 12 časova došlo je do pucnjave iz vatrenog oružja, potvrđeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju i saopšteno da su u događaju učestvovala dva punoletna muškarca.

Prema navodima tužilaštva, zbog ranije neraščišćenih odnosa, H.D. (37) pucao je sa više metaka iz vatrenog oružja u pravcu nogu oštećenog K.M, pri čemu mu je naneo prostrelne rane u predelu nogu, za koje prvi podaci iz nadležne Zdravstvene ustanove ukazuju da se radi o teškim telesnim povredama. Izvršilac se nalazi u bekstvu i za njim se intenzivno traga.

- Nemam pojma idem s posla, nemam pojma ni šta se dešava - kaže meštanin Neradovca na koga je prvo naletela ekipa Kurira.

Nedaleko od prvog sagovornika stajali su okupljeni meštani. Na pitanje da li su čuli pucnjavu, odgovaraju da su zbog lošeg vremena bili u kućama i da ništa nisu čuli, jer je bio jak pljusak. Izašli su na ulicu tek kad su čuli da je policija stigla, a prestala je i kiša da pada.

- Ja sam bio do grada tako da ne znam dete sam vodio. Sad samo što sam izašao spavao sam, od njih čujem to što oni pričaju. Nisam ni bio ovde, bio sam dole na kraj sela, na drugi deo kad se to desilo. Samo sam video džipom kad je proleteo neko, a nisam video ni ko je ni šta je. Bratanac me pozvao telefonom izašao sam ovde i video policiju dole, zove me i kaže, jesi li čuo policiju ja sam izašao na ulicu gledam odozgo, vidim policiju dole se skupili - komentarišu Neradovčani.

Najstariji među njima progovorio je o povredama upucanog muškarca

- Ne znam ništa. Kažu da je u noge povređen muškarac. Loše je vreme bilo svi smo bili unutra, kiša je padala. Da je sunce svi bi bili napolju, svi bi nešto videli i čuli. Da je lepo vreme svi bi bili napolju i svi bi nešto čuli, a možda bi još neko bio povređen, sreća što je kiša padala. Sreća što je živ ostao i nije ubijen - kaže zabrinuti meštanin Neradovca.

U pucnjavi je povređen muškarac star 37 godina i primljen je na PTO i zbrinut u Službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Zdravstvenog centra u Vranju gde se radi dijagnostika.

- Povređeni muškarac ima 37 godina. Ima prostrelne rane u predelu obe potkolenice, sa povredom kosti levostrano. Primljen je na Odeljenje ortopedije radi daljeg lečenja sa urađenom rendgen dijagnostikom. Teška telesna povreda je u pitanju. U ovom trenutku pacijent je stabilan i ne pokazuje znake životne ugroženosti - rekao je za Kurir načelnik Službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Zdravstvenog centra u Vranju, dr Ljubiša Stojilković.

Povodom pucnjave iz vatrenog oružja u Neradovcu, oglasilo se Više javno tužilaštvo u Vranju

Do pucnjave je došlo prema navodima tužilaštva oko 12 časova, a u događaju su učestvovala dva punoletna muškrca. Tužilaštvo navodi da je zbog ranije neraščišćenih odnosa, H.D. (37) pucao sa više metaka iz vatrenog oružja u pravcu nogu oštećenog K.M, pri čemu mu je naneo prostrelne rane u predelu nogu, za koje prvi podaci iz nadležne Zdravstvene ustanove ukazuju da se radi o teškim telesnim povredama.

Izvršilac se nalazi u bekstvu i za njim se intenzivno traga. Pripadnici MUP-a RS, PU Vranje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju obavljaju uviđaj i reduzimaju druge dokazne radnje", stoji u saopštenju glavnog javnog tužioca VJT u Vranju Danijele Trajković

Selo Neradovac jedno je od većih na području grada Vranja. Udaljeno je oko tri kilometra i nalazi se na putu Vranje - Bujanovac.

Autor: D.B.