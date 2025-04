CRNA GORA TRAŽI RASPISIVANJE POTERNICE ZA OVIM ČOVEKOM: Kum mu bio ubijeni Ranko Eskobar, Zvicer planirao njegovu likvidaciju!

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv kriminalne grupe čiji je vođa navodno Baćović, kao član označen Alen Kurina iz Subotice.

Po nalogu crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva, uhapšeni su Miloš Mikica Lalević i Igor Vujošević iz Danilovgrada i protiv njih, kao i protiv Nikšićanina Radomira Bobana Baćovića, Alena Kurine iz Subotice i Damira Frljučkića koji su u bekstvu, ali i Vjekoslava Lambulića koji je u pritvoru u drugom krivičnom predmetu, podnelo krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i 15 krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

- Nakon saslušanja lica lišenih slobode i lica koje je u pritvoru u drugom predmetu kao osumnjičenih, specijalni tužilac je za M.L. i I.V. odredio zadržavanje najduže 72 časa od časa lišenja slobode, a protiv svih okrivljenih, je pokrenuo krivični postupak donošenjem naredbe o sprovođenju istrage - navodi se u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva.

Kako se dodaje, da su osumnjičeni počinili krivična dela proizilazi iz "personalnih, pisanih i elektronskih dokaza prikupljenih u izviđaju".

Kako navode crnogorski mediji, R. B. koji je označen kao organizator kriminalne grupe čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druge nepoznate osobe sa ciljem da se bave izvršenjem najtežih krivičnih dela, ubistvima, otmicama i trgovinom drogom, je Radomir Boban Baćović. Tužilaštvo je, kako navode za njim, Alenom Kurinom i Damirom Frljučkićem predložilo raspisivanje poternice.

Podsetimo, Baćović je se u javnosti poslednji put pominjao prošle godine, kada su uhapšeni pripadnici kriminalne grupe koja je, kako se sumnja, planirala likvidaciju Luke Bojovića u centru Beograda. Kako se spekulisalo, osim Bojovića, meta je prema operativnim podacima trebalo da im bude i Baćović.

Njegovo ime pominjalo se i u presretnutoj Skaj komunikaciji između odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera i drugim pripadnicima klana, s kojima je pravi plan da zavade Baćovića i Jovana Vukotića, koji je u to vreme još bio živ. Kako su pisale crnogorske Vijesti, iz presretnutih poruka proizilazi da su kovali plan da sa Skaj telefona Mileta Radulovića zvanog Kapetan, kog su u to vreme otetog držali Veljko Belivuk i Marko Miljković pošalju Vukotiću poruke koje bi dovele do međusobnog "rata među škaljarcima".

- Koristeći Radulovićev nalog na tom kriptovanom programu, u oktobru 2020. ubeđuju "škaljarce" da je Baćović promenio dres i krenuo u lov na njih. Tu informaciju prosljeđuju na više adresa, što je urodilo plodom - neki "škaljarci" gutaju mamac i prave posebne čet grupe, u kojima im Kapetan, po Zvicerovim instrukcijama, dodatno objašnjava da ih je Baćović izdao i pobio im braću - naveli su njihovi izvori.

U tom kontekstu pominju i pokojnog Ranka Radoševića, zvanog Ranko Eskobar, koji je ubijen u martu 2023. Mediji su tada pisali da se Baćović u pratnji velikog obezbeđenja pojavio na ovoj sahrani u Beogradu.

- Možemo li mu dovatit onoga kuma Radoševića (Ranka). On sve radi za njega. Prošle ili pretprošle godine je bio u Nikšić, gledao se sa "kavčanima" - napisao je oteti Mile Kapetan po nalogu Zvicera u gurupu u kojoj je bio Vukotić.

Potom, preko Kapetanovog Skaja huškaju Vukotića, kog zovu Maneken, da Baćoviću ubije brata, a onda među sobom komuniciraju o tome šta procenjuju da će se dalje dešavati.

- Samo da to bude da mu Maneken radi brata, pa neka se oni posle kolju. A mi ćemo da ih posmatramo. Dva najlošija čoveka ničim izazvana neka ratuju i to je to.

Inače, u istrazi koju je danas pokrenulo crnogorsko tužilaštvo pominju se i Damir Frljučkić i Vjekoslav Lambulić, koji su ranije hapšeni zbog droge. Takođe, raspisivanje poternice je traženo i za Alenom Kurinom, koji je dobro poznat srpskim istražiteljima.

On je podsetimo u oktobru 2015. bio u kolima sa Filipom Vilotijevićem koji je ubijen i tada je i sam teško ranjen.

Alen Kurina, međutim, uhapšen je naredne godine zbog sumnje da je umešan u ubistvo Mirka Miličevića (42), zvanog Hajčar koji je bio sin rođene sestre vladike Irineja. Hajčar je ubijen je 1. jula 2016. u blizini svoje kuće u subotičkom naselju "Novi grad". On se vraćao iz grada na motoru i na njega je pucala osoba koja je takođe vozila motor.

Hapšenje Kurine i mlađeg Filipovog brata Stefana Vilotijevića se dovodilo u vezu sa osvetom za ubistvo Filipa Vilotijevića iza kojeg se verovalo da iza nejga stoji upravo Mirko Miličević. Međutim, tokom istrage nisu pronađeni dokazi za to i oba ubistva su i dalje nerešenja.

Posle ove istrage, Kurina je u Srbiji hapšen i zbog narkotika, ali je na kraju odlukom Osnovnog suda u Subotici, osuđen samo na šest meseci, uslovno na dve godine zbog posedovanja olovke pištolja.

Međutim, istragom koja je danas pokrenuta, svi se sumnjiče da su bili pripadnici kriminalne grupe koja je planirala vršenje najtežih krivičnih dela kako bi preuzela dobit i moć u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj, Turskoj, Austriji, Holandiji, Belgiji i drugim zemljama Evrope, u periodu od 2015. godine do danas.

- Kriminalna organizacija, u više navrata, radi prodaje, kupovala opojnu drogu marihuanu u Albaniji, radi prodaje je unosila u Crnu Goru i prenosila preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, da bi je prodala i prodavala je u Mađarskoj - dodaje se u saopštenju crnogorskog tužilaštva.

Autor: Dalibor Stankov