Slučaj nelegalne gradnje na Savskom nasipu: Oglasilo se tužilaštvo sa novim detaljima

U nastavku akcije borbe protiv nelegalne gradnje na Savskom nasipu i na teritoriji za koju je mesno nadležno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, kao i tendencije da se od okrivljenih trajno oduzmu bespravni objekti javni tužilac je podneo dva optužna predloga zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršena krivična dela Građenje bez građevisnke dozvole iz člana 219a stav 2. Krivičnog zakonika i to protiv:

"Okrivljene B.V. (75) kojoj se stavlja na teret da je kao investitor gradila dva objekta bez građevinske dozvole, pa je tako od neutvrđenog datuma 2023. godine do 04.03.2025. godine, u Beogradu, GO Surčin, izgradila dva objekta spratnosti P+1 od kojih jedan sadrži i garažu uz objekat spratnosti P+0, nepravilnog oblika, spoljnih dimenzija 23m x 9m koji su konstruktivno završeni za koje građenje nije imala građevinsku dozvolu izdatu od nadležnog organa, okrivljenog I.F. (45) kojem se stavlja na teret da je kao investitor gradio objekat bez građevinske dozvole, pa je tako od neutvrđenog datuma do marta 2023. godine, u Beogradu, GO Surčin, naselje Jakovo, izgradio objekat spratnosti P+1+Ps (prizemlje, sprat i povučeni sprat), sa dimenzijama u osnovi 8,5m h 9,5m, sa ugrađenom stolarijom u grubim radovima, bez završene fasade, a što je konstatovano zapisnikom o izvršenom inspekcijskom pregledu od dana 07.03.2025. godine za koje građenje nije imao građevinsku dozvolu izdatu od nadležnog organa.



Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenima izrekne po jednu kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci koja se neće izvršiti ukoliko osuđeni u roku od 3 godine od dana pravnosnažnosti presude ne učine novo krivično delo, kao i da okrivljenoj B.V. izrekne novčanu kaznu u iznosu od 600.000,00 dinara, a okrivljenom I.F. novčanu kaznu u iznosu od 500.000,00 dinara.

Javni tužilac je predložio da se od okrivljenih oduzmu bespravno izgrađeni objekti koji su nastali izvršenjem krivičnog dela, kao i građevinski materijal koji je zatečen na gradilištu jer postoji opasnost da će biti upotrebljen za izvršenje krivičnog dela.

Svi nelegalno izgrađeni objekti na Savskom nasipu su predmet istrage javnih tužilaca koji postupaju po predmetima iz nadležnosti Odeljenja za suzbijanje građenja bez građevinske dozvole koji nastavljaju da vrše i terenske i formalno pravne provere", saopštili su.

Autor: Snežana Milovanov