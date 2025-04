NIKOLA PEKOVIĆ OZNAČEN KAO ČLAN KLANA BRAĆE ŠARIĆ Slavnom košarkašu oduzet blindirani "BMW" u Crnoj Gori

Nikoli Pekoviću, proslavljenom košarkašu iz Crne Gore, oduzet je blindirani BMW X5, koji je u njegovom vlasništvu, a kojim je upravljao pripadnik Vojske Crne Gore, Boris Dragaš (45) iz Pljevlja protiv kojeg će biti pokrenut prekršajni postupak. Prema policijskim evidencijama, Nikola Peković je označen kao pripadnik kriminalne grupe braće Šarić, Darka i Duška.

Prema pisanju "Vijesti", u automobilu koji je blindiranom automobilu koji je zaplenjen, a kojim je upravljao Boris Dragaš nalazile su se još dve osobe od kojih je jedan policijski službenik Republike Srbije.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, u pojačanim aktivnostima Regionalnog centra bezbjednosti "Sever" kontrolisana su operativno interesantna lica, i kako se navodi, oduzet je puškomitraljez, motocikl, blindirano vozilo, opojna droga a uhapšena su i dva lica.

Uslikani na jahti

O prijateljstvu između braće Šarić i nekadašnje NBA zvezde, centra Partizana i bivšeg predsednika KS Crne Gore, Nikole Pekovića priča se godinama unazad.

Međutim, prvi dokaz o njihovom prijateljstvu pojavio se 2014. godine kada je Peković uslikan na Šarićevoj jahti u blizini Budve.

U tom trenutku, Duško i dalje nije bio pravosnažno oslobođen za pranje novca zarađenog od prodaje narkotika.

"Prijateljstvo je raslo, sad smo kumovi"

Nikola Peković se tada ekskluzivno oglasio za "Blic" gde je govorio o druženju sa porodicom Šarić, zajedničkim poslovima...

- Neposredno nakon što je Duško pušten iz pritvora, čini mi se u maju 2014. godine, upravo te godine kada je nastala "čuvena" slika sa jahte. Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja, koji su nas spojili. Ubrzo smo počeli da se družimo, razmenili brojeve telefona. Malo-pomalo to prijateljstvo je raslo i sada smo kumovi: on je mene venčao, ja sam njemu krstio sina Viktora, biću kum i sinu kog je dobio pre nekoliko dana. Moram da kažem da to prijateljstvo traje bez ikakvih poslovnih interesa. Nikad ga nisam krio - rekao je tada košarkaš Peković.

