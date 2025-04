TUŽIOČE, KULIRATE ME, UBACITE ME U OPTUŽNICU ZA GRČKU: Miljković iz ćelije napisao tužiocu dva pisma, traži da ga optuži za ubistvo škaljaraca u Atini i na Krfu

Saradnik Veljka Belivuka iz pritvora poslao pisma tužiocu za organizovani kriminal tražeći od njega da ga stavi na listu optuženih, odmah ispod Belivuka, a da Darka Šarića spusti na treće mesto.

Marko Miljković koji je optužen da je sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu koja je optužena za sedam ubistava u kući u Ritopeku, poslao je iz pritvorske ćelije dva pisma tužiocu za organizovani kriminal Saši Ivaniću u kom od njega traži da ga optuži i u predmetu za likvidacije škaljaraca u Atnini i na Krfu 2020.

Podsetimo, optužnicom za likvidacije u Grčkoj, obuhvaćen je Belivuk ali ne i Miljković, dok se kao organizatori kriminalne grupe pominju i Darko Šarić, kao i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj.

Belivuk i Miljković uhapšeni su 4. februara 2021. i od tada su u pritvoru.

Zaboleo ga stomak

Inače, tužilac Saša Ivanić zastupa i optužnicu protiv njih za ubistva u Ritopeku, a Miljković mu je, kako je Kurir pisao, i u tom predmetu slao pisma. Kako saznajemo, prvo novo pismo vezano za postupak za Grčku poslao je 3. marta 2023. i naslovio ga sa "za tužioca Sašu Ivanića".

- Tužioče, vidim da sprovodite još jednu istragu, a bez mene u naredbi o sprovođenju istrage? Pišem vam da me ubacite odmah ispod Veljka, a Šarića spustite na broj 3. Takođe, vidim da ste izostavili Spasojevića, Lalića i Hrvatina, vaše saborce, pa dodajte i njih u osumnjičene. Sa nestrpljenjem čekam proširenje u odnosu na mene, pa da se vidimo oči u oči na novom ispitivanju - napisao je u rukom pisanom pismu.

Inače, Miljkovićev kum Nikola Spasojević, kao i Srđan Lalić i Bojan Hrvatin, u drugom predmetu za ubistva u Ritopeku pristali su da za blaže kazne sklope sporazume sa tužilaštvom i ispričaju sve što znaju o kriminalnim radnjama grupe. Trojica svedoka-saradnika u predmetu za ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u restoranu u Atini, kao i likvidacije Alana Kožara i Damira Gadžića 23. jula iste godine na Krfu saslušani su u istrazi kao "obični" svedoci.

S obzirom na to da mu tužilac Ivanić najverovatnije nije odgovorio, Miljković je napisao novo pismo koje je poslao 19. marta 2023.

- Tužioče, vidim da me kulirate opet i moram da vam kažem da to nije pristojno, očekivao sam da će bar Nenadić (Mladen Nenadić, javni tužilac za organizovani krimina, prim. aut.) da mi piše da je moje pismo neosnovano, ali ni to čak. Naša cenjena sudija, a vaša školska drugarica, je otišla u penziju i neka joj je srećna, ali vi tužioče ne smete da odete još, ne bih mogao da zamislim ovo suđenje bez vaše face i izvrtanja ZKP - napisao je aludirajući na odlazak u penziju sudije Vinke Berahe Nikičević, koja je bila predsednica veća pred kojim je Belivuku i Miljkoviću počelo suđenje.

Preteći ton: Čuvajte zdravlje, smanjite kafu

Marko Miljković, koji je prema optužnici koju zastupa i tužilac Saša Ivanić, sa Belivukom stvorio jedan od najmonstruoznijih kriminalnih klanova, a tokom suđenja je pomenuo da je "kao savestan građanin pisao tužiocu". U tim pismima je na ironičan način i pretećim tonom govorio tužiocu o svedocima-saradnicima i predlagao nove, a neka od njih napisana su pre nego što je njihov bivši prijatelj Srđan Lalić sklopio sporazum.

- Nisam zadovoljan što ste olako odustali od Lalića i Draganića, ali pošto vam nisu po volji, obećavam vam još trojicu. Prvi je Budimir, a dugujem još dvojicu - naveo je u jednom pismu Miljković, a u sledećem je dodao:

- Pošto sam fer igrač, da vas obavestim, ako uzmete Budimira za svedoka, obmanuće vas na suđenju, ali vidite sami, pa se kockajte.

U trećem pismu Miljković je imao nešto oštriji ton:

- Tužioče, čujem da vam se slošilo na suđenju, žao mi je što to čujem, morate misliti na svoje zdravlje, to je najbitnije, jer ako vas izda zdravlje, neće imati ko da obučava narkomane i ludake da lažu i čitaju naučnofantastične priče. Pijte i jedite vitamine i smanjite kafu - napisao je optuženi.

U nastavku pisma, Miljković se osvrnuo na Skaj, a potom naveo da ga je na suđenju "stomak zaboleo od smejanja".

- Stomak me je boleo od smejanja kako se nevešto davite u lažima. Nego da se vratim na Grčku, ponovo me izbacujete iz novog lažnog i montiranog predmeta. Pisao sam vam i ništa, ubacite me na drugo mesto, ovog Šarića na treće, može i niže, i da vas vidim konačno oči u oči, a ne onako stalno iza monitora u drugom redu kao da prvi red ne postoji! Neću da vas molim iz PRINCIPA, ali zahtevam da me ubacite u tu novu izmišljotinu, da vam se opet ne smejemo kao za Gligorijevića, ovi lažu jedno, vi drugo, a mene onda boli stomak od smejanja - napisao je optuženi Miljković, pominjući ubistvo Aleksandra Gligorijevića u kući u Ritopeku.

Nastavio da piše

Gligorijević im je, inače, bio prijatelj, ali su posumnjali da sarađuje sa drugom kriminalnom grupom i priprema njihovo ubistvo, pa su ga namamili, ubili i uništili njegovo telo u kući u Ritopeku. Inače, u optužnici se navodi i da su Belivuk i Miljković, pod okriljem navijačke grupe Principi, stvorili kriminalnu organizaciju.

Takođe, da se posle ova dva pisma tužiocu nije zaustavio, već je neumorno nastavio da mu piše, saopštila je sudija tokom suđenja koje je održano u oktobru prošle godine. Kako je navela, Miljković je tokom septembra poslao još četiri pisma, ali ona nisu ni dostavljena tužiocu Ivaniću jer predstavljaju "lični stav okrivljenog u predmetu".

Autor: Dalibor Stankov