NAŠLI SU SKELET U ŠUMI! Ispovest majke Strahinje iz Aranđelovca čije su kosti nađene posle dve i po godine: Rekao je da se brzo vraća

Strahinja Beloševac (31) iz Aranđelovca nestao je 12. jula 2020. godine, a njegovo telo nađeno je nakon dve i po godine. Misterizna smrt Strahinje Beloševca nije rešena ni nakon pet godina, a njegova majka Jovanka Jovanović prisetila se tog 12. jula.

- Retko sanjam Strahinju, ali javi mi se, zagrli me i kaže mama, živ sam, lepše mi je ovde, nego tamo, jednom ćemo se sresti. Mene Bog još nije pozvao. Tog 12. jula, baš je bio veliki praznik i svetac Petrovdan, on je u Aranđelovcu tada bio u svojoj kući. Nisam bila prisutna kada je izašao, a njegov pokojni otac kaže da je izašao u ranim jutarnjim časovima što je neuobičajeno jer je bila nedelja, a on je izašao oko sedam ujutru i rekao da ide nešto da završi i da se brzo vraća, pa da se kapija ne zaključava. Tada se sve i odigralo, tako smatram. Sa njim sam se videla par dana pre njegovog nestanka, a primetila sam da mu je promenjeno ponašanje, bio je ćutljiv, zamišljen, bila je tuga u njegovim očima. Pitala sam ga 'je l' ima neki problem', on je rekao da nema i da je sve okej. Dogovorili smo se da se vidimo u Topoli, očekivala sam ga, međutim nije došao. Zvala sam ga prvi dan, drugi dan, bio je nedostupan, mislila sam da je isključio telefon i da će videti propuštene pozive - kaže neutešna majka za Kurir i dodaje da je nakon četiri dana dobila poziv od Strahinjinog oca:

- Pitao me da li je Strahinja u Topoli, ja sam rekla da nije i da je nedostupan, a on je rekao da Strahinje već četiri dana nema. Rekla sam da ide odmah u policiju i da prijavi nestanak. Otišao je da prijavi i nadao se, jer nada umire poslednja, ali je vrag odneo šalu. Meni je teško da pričam o ovome jer cela ta situacija, njegov nestanak je pod velom misterije i nakon pet godina. Zamislite da dve i po godine živite u nadi da će se pojaviti na kapiji.

Kako je rekla, Strahinjinom ocu je bilo najteže, koji se od tuge razboleo i preminuo.

- Njegovom ocu je bilo najteže. Čovek je preminuo za mesec i po dana od raka pankreasa koji je prouzrokovan zbog previše stresa. Ta kuća u Aranđelovcu je jako lepa, u centru grada je ostala pusta. Kada sam uzela privatnog detektiva i kada je objavio da on radi slučaj, zamislite zvali su me posle tri dana da ja identifikujem njegove stvari. Otišla sam, njegov telefon je bio tamo, ručni sat koji je i dalje kucao. Prema rečima iz policijske stanice, navodno je neki čovek išao da seče šumu, to je dva kilometara od kuće. Sticajem okolnosti, to je bila Strahinjina šuma, njihova, privatna. Tu šumu sam ubrzo prodala nakon celog događaja. Svakako, ostaci skeleta su nađeni u šumi pored. Dakle, kako ide ta njihova šuma, sledeća se nadovezuje i tu je taj neki čovek bio koji je seko drva i video je u daljini ranac, približio se i video da je to-to što je video, mislim strahovit prizor, ne mogu to ni da zamislim. On je pozvao policiju, forenzičari su uzeli ostatak skeleta, uzeli moj DNK i potvrdili da se radi o njemu - rekla je Jovanka Jovanović.

Autor: D.B.