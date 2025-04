Članovi jedne porodice, koji su živeli u komšiluku Alije Balijagića (65), osumnjičenog za dvostruko ubistvo kod Bijelog Polja, po svemu sudeći, samo su igrom slučaja izbegli likvidaciju. Kako saznajemo, Balijagić je, odgovarajući na pitanja o zločinu počinjenom 25. oktobra prošle godine u mestu Sokolac, kada su usmrćeni Jovan Madžgalj (60) i njegova sestra Milenka (69), pred sudijom za istragu Višeg suda u Bijelom Polju rekao da je imao razloga da ubije još neke ljude iz svog komšiluka, jer su to zaslužili!

- To bih i učinio da sam se sa njima sreo - kazao je Balijagić.

Reč je o braći, komšijama, koji su pre nepune dve godine žestoko pretukli Aliju, a koji je više od pola života proveo u zatvorima u Crnoj Gori i Srbiji.

- Nekoliko meseci se lečio u bjelopoljskoj bolnici. Bila su mu polomljena rebra, pukla mu je i plućna maramica. Jedva je preživeo - kaže, za "Novosti", jedan Bjelopoljac dobro upoznat sa Balijagićevim nedelima.

Prema rečima naših sagovornika, bez obzira na to što je priznao nezapamćeni zločin, tvrdeći da su mirni ljudi, brat i sestra Madžgalj bili arogantni prema njemu, već prva svedočenja pokazala su da Balijagić u istražnom postupku želi da umanji svoju odgovornost.

- Madžgalje nisam poznavao. Nisam ih nikada ranije video, niti znao kako se prezivaju - pričao je Balijagić, tvrdeći da nije imao nikakav razlog da ih ubije, ali, da je, navodno "bio isprovociran".

Sada pokojnom Jovanu predstavio se "kao lovac Drašković", što je učinio i prilikom susreta sa još jednom meštaninom na obližnjem katunu.

- Kakav si ti lovac, Draškoviću? Gde su ti psi - navodno je Aliju propitivao Jovan Madžgalj, koji mu je, kako je pričao osumnjičeni za zločin, kazao da ide iz njegove kuće da ga više ne vidi...

Međutim, pojavili su se svedoci, koji su tvrdili da je vladala sasvim drugačija atmosfera prilikom susreta nesrećnih Mrdaka i Balijagića.

- Tog dana sam se vraćao prema Tomaševu kada sam pred kućom Madžgalja, oko podneva, video Milenku i Jovana sa Balijagićem. Pili su kafu, a puška je bila uz Balijagića. Madžgalji su pitali Balijagića da krene sa mnom, s obzirom na to da se automobilom vraćam za Tomaševo, što je on odbio, navodeći da ima prevoz. Otišao sam i u povratku sreo policiju. Nisu me ništa pitali, niti su me zaustavljali - ispričao je u istražnoj fazi krivičnog postupka protiv Balijagića, svedok iz Bijelog Polja.

Nedugo, potom, Alija je otišao, a onda se, kako se sumnja, oko 21 sat vratio i sa prozora kuće, hicem iz ukradene lovačke puške ubio Jovana, koji je ležao na krevetu. Kada je zgrabila telefon i obavestila policiju, Alija je pucao i u Milenku.



DNK tragovi na sve strane Pravosudni organi Srbije, čija je policija uhapsila Balijagića nakon skoro jednomesečnog bekstva, isporučili su kolegama u Crnoj Gori pušku, kojom je, najverovatnije, Alija likvidirao Jovana i Milenku Madžgalj. U izveštaju Forenzičkog centra u Danilovgradu navodi se da su Balijagićevi otisci nađeni na prozoru dnevne sobe u kojoj su ubijeni brat i sestra, ali i na spoljnom limenom okovu. Veštačenjem je utvrđeno prisustvo njegovog DNK profila u krvnim mrljama ispod prozora, na ostatku polomljenog stakla, ručici za zatvaranje prozora, vratima frižidera, unutrašnjosti fioke...

Autor: Jovana Nerić