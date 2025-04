'NIŠTA NIJE UKAZIVALO DA SE MOŽE DOGODITI OVAKAV ZLOČIN' Oglasile se komšije Branke (40) koju je muž ubio u Novom Sadu: Velika je to tuga! Šta će sad to dete? (FOTO)

Vlasnik stana je hvalio par i dozvolio im da otvore firmu na toj adresi. Komšije su retko viđale muškarca jer je radio noćne smene, a smatrale su ih "poštenim ljudima".

Sumnja se da je Boban T., nakon svađe, nožem na smrt izbo Branku P.

Zločinu je, kako je utvrdila policija, prisustvovala njihova šestogodišnja ćerka, ali ona tom prilikom nije povređena.

Iznajmili stan pre nekoliko godina

Komšije iz zgrade u kojoj se dogodio zločin, kažu da su se Boban i Branka, zajedno sa devojčicom, u iznajmljeni stan doselili pre nekoliko godina.

- Poznavali smo ih samo iz viđenja jer se ni sa kim iz zgrade nisu družili. Uglavnom smo viđali Branku sa devojčicom. Bobana smo retko viđali jer smo čuli da je radio noćne smene, pa smo pomislili da danju spava - priča za "Blic" jedna od stanarki zgrade.

Nisu pravili probleme

Prema njenim rečima, nikad nikakvu buku ili svađu iz stana gde se dogodilo ubistvo nisu čuli.

- Nikada nismo čuli nikakve svađe što smo i potvrdili i vlasniku stana kada nas je pitao. Vlasnik se s vremena na vreme, nakon njihovog useljenja, raspitivao da li prave neke probleme, ali to se nikada nije dogodilo. Ništa nije ukazivalo da se ovakav zločin može dogoditi - napominje ona.

Vlasnik stana bio zadovoljan

Dodaje i da je sam vlasnik bio izuzetno zadovoljan saradnjom sa Brankom i Bobanom.

- U nekoliko navrata nam se hvalio kako su pošteni ljudi. Govorio je kako nikada nisu kasnili sa kirijom i da su mu redovno donosili račune na uvid. Zbog toga im je, kako je govorio, dozvolio da na toj adresi otvore firmu - kaže ona i dodaje da je svima, pored ubijene žene, najviše žao devojčice koja je ostala bez majke.

Žao im devojčice

- Velika je to tuga. Šta će sad to dete? Ne mogu ni da zamislim kolika je to za nju tragedija. Pa mi smo se svi istraumirali. Nadam se da će devojčica biti dobro i da će nekako naći način da to preboli i da takva strahota kojoj je prisustvovala neće na nju ostaviti nikakve posledice - kaže komšinica.

Autor: Jovana Nerić