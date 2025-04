MATURANT IV BEOGRADSKE GIMNAZIJE NA ŠOLAKOVOJ TELEVIZIJI NAJAVIO BLOKADU ŠKOLE! Maloletničko odeljenje VJT zatražilo hitno reagovanje policije! (VIDEO)

“Uglješa” je rekao da su on i njegovi istomišljenici u svim učionicama okrenuli stolove naopako i naređali stolice jednu na drugu, te da će tokom odvijanja nastave praviti veliku buku u dvorištu škole

Maturant IV beogradske gimnazije, koji se tako predstavio i rekao da se zove Uglješa, prilikom uključenja u program uživo na televiziji Nova S najavio je da će sa svojim istomišljenicima organizovati blokadu nastave u IV beogradskoj gimnaziji, kao i da će pozvati i druge učenike te škole da im se pridruže. Ovaj maturant je rekao da su on i njegovi istomišljenici u svim učionicama okrenuli stolove naopako i naređali stolice jednu na drugu, te da će tokom odvijanja nastave praviti veliku buku u dvorištu škole.

U ovom sramnom sprečavanju redovnog odvijanja nastave će, kako je najavio blokader, učestvovati ne samo maturanti nego i učenici nižih razreda te škole.

"Danas smo odlučili da stupimo u 24-časovnu blokadu škole, zato što su prpfesori odlučili da održe normalnu nastavu od 45 minuta za prvu, drugu i treću godinu, i kao odgovor na to maturanti, zajedno sa učenicima mlađih razreda u blokadi su stupili u fizičku blokadu škole koja će trajati do daljeg. Znači, naišli smo na otpor i direktorke i profesora, govorili su nam kako to ne terba da radimo jer je to nepoštovanje učenika koji žele da uče, koji žele da završe školsku godinu, i nepoštovanje profesora koji nisu dobijali svoje zarade, i mi to poštujemo...", rekao je ovaj maturant.

Na pitanje voditeljke zašto onda blokiraju ako kažu da poštuju, maturant je odgovorio:

"Poštujemo to da su oni nezakonito dobili plate i da oni moraju da krenu da rade, ali nikako ne poštujemo to da se u našoj školi održava nastava i zbog toga mi moramo trenutno da blokiramo školu".

Voditeljka je zatim pitala da li to znači da niko od đaka, iz prve, druge i treće godine, ovoga jutra nije ušao u učionice.

Maturant je odgovorio da su oni ušli u učionice zato što ih drugi đaci blokaderi "još uvek nisu blokirali"!

"Pokušavamo samo da onemogućimo normalan tok održavanja nastave, pokušaćemo da spavamo u školi".

Ovaj maturant je rekao da su njegovi školski drugovi blokladeri u svakoj učionici klupe obrnuli naopačke, stolice poređali jedne na druge, a u toku dana će, kako je rekao, u školskom dvorištu početi da prave veliku buku, kako bi se nastava teže održala".

Voditeljka zatim konstatuje da ta deca koja su u učionicama ne mogu normalno da sede za klupama, i pita ga šta je učenicima blokaderima plan za ostatak dana.

"Pa bićemo u školi što duže možemo, videćemo... Situacija se menja iu minuta u minut, prosto reagujemo kako nam situacija nalaže pa ćemo videti.. Nemamo trenutno konkretan plan", odgovrio je on.

Nastava u IV beogradskoj gimnaziji je u blokadi od 13. decembra, da bi 13. febriara počela onlajn nastava. Juče je u ovoj gimnaziji počela normalna nastava sa časovima od 45 minutam uz prisustvo učenika, što se maloletnim blokaderima nije dopalo, pa su odlučili da fizički blokiraju školu.



Kako saznajemo, ovim povodom maloletničko odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zatražilo je od policije da hitno reaguje i otkrije identitet "Uglješe blokadera", kako bi se utvrdilo da li su maloletnici iz nižih razreda na ovaj način zloupotrebljeni, pored ostalog i u političke svrhe.

Autor: D.B.