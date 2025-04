NAJNOVIJE INFORMACIJE SA ROČIŠTA PROTIV RODITELJA I DEČAKA KOJI JE POČINIO MASAKR U RIBNIKARU! Evo kako je svedočio osuđeni otac

Na ročištu po tužbi ranjene nastavnice istorije, svedočio je otac maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet učenika i čuvara te škole

U Višem sudu u Beogradu nastavljena su dva parnična postupka pokrenuta protiv roditelja i dečaka, koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Prvi postupak vodi se po tužbi ranjene nastavnice te škole, dok je drugi pokrenula porodica dečaka koji je takođe ranjen tokom napada, piše Kurir.

Na ročištu po tužbi ranjene nastavnice istorije, svedočio je otac maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet učenika i čuvara te škole. On je naveo da su ukućeni znali da on poseduje oružje, ali da ga je držao u koferima koji su specijalno napravljeni za transport i čuvanje municije, kao i da ukućani nisu znali šifru za otvaranje istog.

Na pitanje da li je vodio sina u streljanu, on je odgovorio da jeste isključivo sa ciljem da dete zavoli streljaštvo kao sport, ali da ga je pucanju iz vatrenog oružja učio i instruktor te streljane. On je takođe, govoreći o pucnjavi, naveo da mu je neobjašnjivo da je maloletni dečak pucao upravo u nastavnicu istorije čiji je predmet izuzetno voleo, kao i da mu je neobjašnjivo da je pucao u svog najboljeg druga. On je istakao nekoliko puta da nije bilo nikakvih znakova da je dete agresivno, kao i da niko nije primetio da se nešto diskutabilno u njegovom ponašanju dešava.

Ovaj parnični postupak je zaključen, a presuda će biti objavljena pisanim putem. Drugi parnični postupak koji je održan jeste po tužbi porodice ranjenog dečaka u masakru tog 3. maja 2023. godine, a na istom su svedočile i sudske veštakinje. Sudska veštakinja koja je specijalizovana za ortopediju i traumatologiju, navela je da je dečak koji je ranjen zadobio lakše telesne povrede jer tokom ranjavanja nije bio povređen ni jedan vitalni organ kao ni jedan krvni sud.

Advokat je pitao veštakinju da li je bilo moguće da dečak podlegne povredama, ali ona je rekla da je odgovor definitivno ne. zato što nije bio povređen ni jedan krvni sud koji bi uzrokovao smrt dečaka. Sledeće ročište zakazano je za 5. jun u 12 sati, a podsetimo, Viši sud u Beogradu je prošle godine doneo prvostepenu presudu u kojoj je otac dečaka osuđen na 14,5 godina zatvora, dok je majka dečaka osuđena na 3 godine zbog zanemarivanja deteta.

Takođe, instruktor streljane osuđen je na 15 meseci zatvora.

Autor: D.B.