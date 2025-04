'NEGDE SAM PROČITAO DA JE HTEO DA NAPRAVI BOMBU, PA DA POTRUJE DECU, NA KRAJU JE ZLOUPOTREBIO MOJE ORUŽJE' Sramne reči oca dečaka ubice iz 'Ribnikara'!

Parnični postupak protiv roditelja dečaka koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, V. i M. K., a po tužbi koju je podnela nastavnica istorije Tatjana Stevanović, koja je tom prilikom ranjena, nastavljeno je juče u Višem sudu u Beogradu posle tri i po meseca, a otac dečaka ubice danas je prvi put detaljno govorio o sinu, masovnom ubistvu i školi u kojoj je i počinio jezivi masakr 3. maja 2023. godine.

V.K. je još jednom šokirao svojim izjavama, a ovoga puta krivicu je svaljivao na školu, ističući da je njegov sin najviše vremena provodio u školi i da bi promene u njegovom ponašanju pre roditelja trebalo da primete nastavnici, pedagozi i školski psiholog?! Takođe, on je isticao "da oni nisu porodica iz ruralne sredine", aludirajući na to da su oni ugledni i obrazovani.

Na jučerašnjem ročištu saslušan je samo otac dečaka ubice, dok se na prošlom suđenju koje je održano 10. januara, odustalo od saslušanja majke dečaka ubice.

V.K. je juče najpre rekao da on i njegova supruga nisu krivi kada je reč o delima koja im se stavljaju na teret. Krivicu, kako je rekao, traži u školi i sinu koji je počinio masovno ubistvo, za koje on, prema njegovim rečima, nema objašnjenje.

- Neobjašnjivo mi je da je moj sin pucao u svog najboljeg drugara i u nastavnicu koju je obožavao i koja mu je prenela ljubav prema istoriji. Nije bilo nikakvih znakova da će da počini masovno ubistvo, nije pokazivao znake nasilja ili da sa njim nešto nije u redu - rekao je V. K., dok je plakao prilikom davanja iskaz, što su prisutni u sudnici protumačili kao "pokušaj dobre glume".

On se takođe osvrnuo i na promenu smene i odeljenja njegovog sina, a razlog promene smene bili su, kako je rekao, drugari sa kojima se njegov sin družio i igrao mimo škole, a u koje je tog 3.maja 2023. uperio pištolj.

- Njih trojica, četvorica dolazili su i kod nas kući, igrali su se i učili. Meni je bilo puno srce kada sam video kkava su to zlatna deca - rekao je on i potom dodao da je njegova supruga čak i pored svih obaveza, kuvala ručak za decu i njegove drugare, ističući to kao bitnu činjenicu.

- Nikada se nije žalio da ima sukob sa nekim iz odeljenja. A negde sam pročitao da je prvo hteo da napravi bombu, pa posto to nije uspeo, da je hteo da pootruje decu i na kraju je zloupotrebio moje oružje - dodao je.

Inače, V. K. je za govornicom stajao nepunih sat vremena, s vremena na vreme, pričao je kroz suze, međutim sve vreme je tvrdio da on ne oseća krivicu u ovome, navodeći da je on uvek bio tu za porodicu.

- Sina sam zainteresovao i za računare i tehnologiju. Ja o tome znam više nego prosečan čovek. S vremena na vreme sam gledao sadržaj koji je on posećivao i pretraživao, ali nisam video ništa što je diskutabilno. Koristio je internet pretraživač putem "anonimnog moda" koji ne čuva ono što je pretraživano. Imao je neograničen pristup internetu, iako smo M. K.i ja tražili umerenost u svemu - ispričao je on pred sudom juče.

Na kraju je još jednom naglasio da krivicu vidi najpre u školi, tvrdeći da, kako kaže, oni nisu porodica koja je došla negde iz "ruralnog mesta u Beograd".

- Svaka škola ima psihologa i pedagoga i niko nikad nije primetio ništa čudno, a tamo je provodio najviše vremena. Mi nismo porodica koja je došla iz nekog ruralnog mesta, on je bio dobro dete - rekao je, a na pitanje da li bi njegov sin počinio masovno ubistvo da ga nije vodio u streljanu, V.K. rekao je da nije kriv za ono što je njegov sin uradio.

- Da sam kriv, sigurno me ne biste ovde gledali - rekao je.

Autor: Jovana Nerić