Kakva je dalja sudbina devojčice (6) iz Novog Sada koja je GLEDALA KAKO JOJ OTAC UBIJA MAJKU: Evo gde je dete trenutno i ko o njoj brine

Slobodanu T. (59) osumnjičenom da je 22. aprila usmrtio svoju nevenčanu suprugu Branku P. (39) određen je pritvor do 30 dana. On se sumnjiči da je nožem zadao više udaraca Branki u predelu grudi i glave koja je od posledica povreda preminula na licu mesta a zločinu je prisustvovala njihova šestogodišnja ćerka.

Ćerka je kobne večeri pozvala kumu i rekla joj šta se dogodilo, a kuma je obavestila policiju koja je u rekordnom roku stigla na poprište zločina u Vojvođanskoj ulici br. 3 u novosadskom naselju Grbavica kako bi prvenstveno zaštitili devojčicu, a zatim i uhvatili osumnjičenog koji se nije odupirao hapšenju.

Devojčica je odmah pregledana od strane lekara i sklonjena na sigurno, a njeno zdravstveno stanje, pre svega psihičko, još nije detaljno utvrđeno.

Čeka se procena Centra za socijalni rad od koje zavisi sudbina devojčice

Poznanici unesrećene porodice kažu da ničim nisu mogli naslutiti da je Slobodan sposoban da učini takav zločin a trenutno su svi zaokupljeni sudbinom devojčice i brinu se za njeno zdravlje.

- Žao mi je Branke. Niko to nije zaslužio. A o njenoj ćerki da i ne pričam! Stalno mislim na to dete i pitam se: Bože, kako će ona to prebroditi i da li će takva tragedija ostaviti na nju neke posledice? Nadam se da neće i da će vremenom naći način da se sa tim izbori, da taj horor zaboravi ili potisne i nastavi normalno da živi kao svako dete - rekla je za "Blic" komšinica nesrećne porodice.

Iz izvora bliskog istrazi saznali smo da se devojčica nalazi kod kume koju je pozvala kobne večeri, a da su u čitav slučaj uključeni stručnjaci Centra za socijalni rad koji će nakon detaljne analize stanja deteta kroz razne psihofizičke preglede, analize i savetovanja doneti odluku o tome kome će poveriti devojčicu na staranje.

Kakve posledice može imati dete koje je prisustvovalo porodičnom nasilju

Autorka istraživanja "Posledice koje ima nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu na decu" Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra kaže za "Blic" da deca mogu da razviju kratkoročne i dugoročne posledice kao rezultat izloženosti nasilju u porodici.

- Deca mogu na različite načine reagovati na izloženost nasilju u porodici, u zavisnosti od dobi, pola, zdravlja ili ekonomskih okolnosti ili drugih ličnih svojstava deteta. Fizičke povrede dece i zdravstvene smetnje mogu nastati kao posledica nasilja kojem su bile izložene majke. Deca mogu imati teškoće u zaspivanju, nesanice, noćne more, ili gubitak apetita ili prejedanje, noćno mokrenje, bolovi u stomaku, mogu se samopovređivati (zasecanje, udaranje) ili na drugi način rizično ponašati - objašnjava Ignjatović.

Prema njenim rečima, promene u osećanjima kod dece izložene nasilju uključuju strah, napetost, nervozu, tugu i neraspoloženje, strepnju i uznemirenost. Ispoljavaju se i osećanja nesigurnosti i niskog samopouzdanja, ljutnje i besa, kao i osećanja srama i stida.

- Kod dece koja su prisustvovala porodičnom nasilju mogu se pojaviti promene u ponašanju, kao što je (preterano) povučeno i mirno ponašanje ili nemirno, neposlušno, razdražljivo ponašanje, vikanje i ispoljavanje verbalne agresije. Neka deca se ponašaju kao da su mnogo mlađa nego što jesu, a neka kao da su mnogo starija nego što jesu - priča Ignjatović.

Dodaje da se mogu pojaviti i promene u vezi sa školskim uspehom i ponašanjem u školi, kao što su slabiji školski uspeh, slaba koncentracija, rasejanost i nepažnja, zaboravljanje školskih obaveza, odbijanja da se ide u školu/vrtić ili loše ponašanje u školi/vrtiću, kao i bežanje sa časova. Neka deca, bez obzira na porodične okolnosti, uspevala su da postignu i održe dobar školski uspeh.

Upozorenje stručnjaka: Obratite pažnju na svaku promenu u detetovom svakodnevnom ponašanju

Stručnjaci Nacionalne platforme za prevenciju nasilja koje uključuje decu "Čuvam te" upozoravaju da posledice po dete koje je svedok nasilja u porodici mogu biti razne.

- Kod dece se mogu razviti različiti strahovi, uključujući i one koji nisu realni, kao i simptomi depresije i anksioznosti, koji se kod dece razlikuju od simptoma kod odraslih. Takođe, moguće su pojave posttraumatskog stresnog poremećaja, enureze (noćnog umokravanja) i enkompreze (nekontrolisane defekacije). Deca mogu pokazivati i znakove izolacije, potištenosti, tuge i drugih problema - izjavila je Jasmina Bogdanović iz Instituta za mentalno zdravlje.

Prema njenim rečima, sva deca reaguju različito. Neka mogu godinama delovati veselo i ne pokazivati spoljašnje znake problema u porodici.

- Zbog toga je važno pratiti decu i obratiti pažnju na svaku promenu u njihovom uobičajenom ponašanju. Takve promene mogu ukazivati na to da je dete izloženo promenama u porodičnom okruženju, emocionalnom zlostavljanju ili da je svedok porodičnog nasilja. Pravovremeno prepoznavanje ovih znakova ključno je za pružanje adekvatne podrške i zaštite detetu - naglašava Bogdanović.

Autor: Jovana Nerić