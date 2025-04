FATALNA GREŠKA: Ovim rečima je Skole sebi potpisao smrtnu presudu! Čekali su ga dva meseca

Posle nezapamćene jurnjave vidikovačkim i miljakovačkim ulicama, pre tačno četvrt veka likvidiran je jedan od najopasnijih kriminalaca devedesetih, Zoran Uskoković Skole.

Na današnji dan, pre 25 godina, tog 27. aprila 2000., ispred Tržnog centra "Vidikovac" stigao je "audi smrti". Za volanom je bio Dušan Spasojević Šiptar, tada još vojnik zemunskog klana. "Kalašnjikov" je bio u ruci levorukog surovog egzekutora Sretka Kalinića... Uskoković pravi grešku, koja je kod svih ubijenih kriminalaca označena kao "kobna" - opustio se, misleći da je opasnost prošla...

Iako se nedeljama pre "sudnjeg dana" vozio u blindiranom vozilu, Skole je počeo ponovo da vozi običan "audi A4". Zemunski su imali informaciju o tome. Čim im je javljeno da je Uskoković u tržom centru, seli su u borbeni "audi 200", i sa Novog Beograda stigli do Vidikovca za manje od 10 minuta.

Čim je meta izašla, usledila je jurnjava. Skole je bio u društvu dvojice telohranitelja. Dodao je gas do kraja, ali su osvetnici imali jači automobil. Posle ludačke jurnjave ulicama Kalinić je ispalio smrtonosni rafal. Zemunski egzekutor je, mnogo godina kasnije, to opisao u knjizi.

- Dobili smo informaciju da se nalazi u Tržnom centru Vidikovac. Odmah smo seli u naš borbenjak - audi 200. Dušan je vozio ludački dobro. Od garaže na Novom Beogradu do Vidikovca stigli smo veoma brzo. Skole je bio u tržnom centru na Vidikovcu s obezbeđenjem. Kada je izašao, sreli smo se na prvoj raskrsnici. Odmah sam sje*ao onog pozadi iz obezbeđenja, a Skoleta ranio. Skoletov vozač je odmah krenuo, ali smo mi bili okrenuti na kontrastranu, prema Banovom brdu, a Skole prema Ibarskoj magistrali. Brzo smo ih stigli. Imali smo jači auto. Na jednoj krivini sam ispalio nekoliko komada u Skoleta i završio njegovu pohlepnu i pokvarenu karijeru. Priča se da smo jurili Skoleta 15 minuta, međutim, to nije istina. Trajalo je najviše minut i po - prisetio se Kalinić.

Ipak, svoju smrtnu presudu Uskoković je "overio" dva mesec ranije. Posle atentata u "Interkontinentalu" 15. januara 2000. godine, kada su likvidirani Željko Ražnatović Arkan komandant Srpske dobrovoljačke garde i kralj srpskog podzemlja i dva čoveka koja su sedela sa njim u separeu, u kriminalnom miljeu nastala je prava pometnja. Arkanovi saradnici bili su gnevni i željni krvi, gladni osvete.

Pominjala su se mnoga imena, a onda se jedan čovek izdvojio. Bio je to Zoran Uskoković Skole, vođa Rakovičkog ganga. Da bi se nekako spasio, jer je osetio da mu se nešto sprema, Skole, koga su svi opisivali kao izuzetno strpljivog, lukavog i osvetoljubivog, načinio je fatalnu grešku - progovorio je...

Skole je primarno, u intervjuu za Blic, demantovao da je imao bilo šta sa Arkanovim ubistvom i da je zbog takvih insinuacija imao problema u privatnom i poslovnom životu. On je tada naglasio i da je prvi izjavio saučešće Arkanovoj udovici - Svetlani Ceci Ražnatović.

- Čitav Beograd zna da smo Arkan i ja imali zajedničke poslove u vezi sa fudbalom, da smo ulagali u dobre igrače, ali da smo sarađivali i u drugim poslovima. Bili smo dobri prijatelji. Nikada nismo razmenili ružnu reč, niti dolazili u situaciju da se zbog nečega posvađamo. Kad je Arkan ubijen, zvao sam i Cecu i Mandićevu porodicu da izjavim saučešće. Dao sam umrlice prijateljima. Niko od uhapšenih za ubistvo u istrazi me nije pomenuo - rekao je tada Skole u intervjuu koji je dao oko mesec i po dana posle ubistva Željka Ražnatovića Arkana, po povratku u Srbiju iz inostranstva, gde je bio u vreme atentata u "Interkontinentalu".

Uskoković je istakao da sumnja da mu neko podmeće zločin, "najverovatnije policija, jer novinari to sigurno ne rade na svoju ruku".

- Nisam imao nikakav motiv za tako nešto, nikakvih dokaza za takvu tvrdnju nema, isključivo se bavim gradnjom objekata u Švedskoj i Španiji. Kao organizator ubistva u "Interkontinentalu" pomenut sam bez ikakvog razloga jer poznajem neke od mladića koji su umešani u zločin. Pošto nisam ni fudbaler ni estradna ličnost da bih se ubuduće pojavljivao u medijima, ovako sam samo hteo da pokažem da sam održao reč i došao kući, jer ne postoji razlog da to ne uradim - rekao je Uskoković.

On je dodao i da je u vreme ubistva Arkana bio u inostranstvu i da je došao u Srbiju samo na nekoliko meseci, a takođe je tvrdio i da je imao neprijatnosti sa poslovnim partnerima zbog pisanja medija u Srbiji koji su strani novinari odmah preneli. On je tada rekao i da medije u Srbiji nije tužio jer je uspeo "da izgleda nesporazum".

On je u tom poslednjem intervjuu naveo i da ga niko iz policije nije zvao nakon ubistva Arkana jer za tim "nije bilo potrebe".

- Niko iz policije me u međuvremenu nije tražio jer znaju da za to nema razloga. U Beogradu se ponašam uobičajeno i izlazim na mesta na koja sam i ranije rado išao. Opet ne mogu ljudima da zabranim da misle šta hoće. Moji brojevi telefona su godinama isti, nisam ih menjao, a niko me nije zvao da me pita bilo šta - rekao je Skole.

Ipak, Skole ovim intervjuom, čini se, nije uspeo da razuveri tadašnje podzemlje. Naprotiv, osvetnicima je to bila samo potvrda da je on jedan od glavnih organizatora likvidacije Arkana.

Uskoković je nastradao tri i po meseca posle ubistva Ražnatovića.

Autor: S.M.