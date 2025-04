Tukao ženu, pa prešao na komšiju: Uhapšen nasilnik u Zemunu

V. P. iz Zemuna, uhapšen je zbog sumnje da je pretukao ženu I. S. pred detetom, a potom udario i na komšiju!

Kako nezvanično saznajemo, strašno nasilje dogodilo se u nedelju, a V.P je uhapen zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici.

- Sumnja se da je on ušao u stan i fizički nasrnuo na suprugu I. S. tako što joj je udaro šamare i to naočigled deteta. Napdnuta žena je izašla iz stana da zatraži pomoć od komšije, on je, kako se sumnja, napao i njega - naveo je izvor upoznat sa slučajem.

V. P. je, kako se navodi, nakon svega izlupao i automobil svoje supruge, ali je ubrzo i uhapšen

Njemu su izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacija sa ženom, a istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: S.M.