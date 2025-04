NAPADAČ IZ WEST-A VEĆ NEDELJU DANA U BEKSTVU: Prerušio se kao dostavljač, pa ZAPUCAO - Evo gde bi mogao da bude

Sedam dana nakon što je 22. aprila u restoranu "Hugo" u kompleksu West 65 na Novom Beogradu "dostavljač hrane" ranio Dejan Vuksanović (32), policija još traga za počiniocem.

Maskirani napadač koji je pucao u Vuksanovića pred njegovom porodicom i obezbeđenjem, uspeo je da pobegne i od tada mu se gubi svaki trag.

Napad se dogodio oko 16.30 časova u srcu elitnog kompleksa West 65, u trenutku kada je Dejan Vuksanović bio na dozvoljenoj šetnji tokom kućnog pritvora. Napadač je, maskiran u dostavljača hrane i sa naočarima i maskom na licu, hladnokrvno ušao u restoran, okrenuo se ka stolu za kojim je sedeo Dejan Vuksanović i izvukavši pištolj ispalio jedan hitac u njegovom pravcu, ciljajući u grudi. Ono što je Vuksanoviću najverovatnije spasilo život jeste to što se napadač prilikom pucnjave dva puta okliznuo.

Dejan Vuksanović "snimio" je napadača dok je prilazio lokalu, te je krenuo da ustane. Metak ga je pogodio u nogu oštetivši mu arteriju. Osumnjičeni je nakon toga uspeo da pobegne protrčavši kroz park i uletevši u rastinje koje se nalazi sa druge strane ulice. Obezbeđenje Vuksanovića odreagovalo je momentalno i krenulo za njim, dok neki svedoci navode da je sa njima bila i Vuksanovićeva žena koja je prisustvovala napadu. Napadač je, koristeći haos i verovatno dobro isplaniranu rutu, uspeo da im umakne.

Lov na izvršioca: Profesionalac ili lokalni plaćenik?

Za sada nije poznato ko je napadač, ali, prema nezvaničnim informacijama, istražitelji sve više naginju ka pretpostavci da se radi samo o "izvršiocu" - osobi bez lične konekcije sa metom, angažovanoj isključivo radi likvidacije.

Ovaj napad je veoma sličan prethodnim "napadima dostavljača" kada su likvidirani Luka Perenčević 2022. godine na Banjici i Milan Jorović (30) na Altini 2023. obzirom da su urađeni po istom receptu.

"Prerušavanjem lakše dolaze do žrtve. Mnogi od njih imaju, da tako kažem, neku vrstu obezbeđenja, ako ništa drugo, barem kamere, a ovi koji planiraju da ih ubiju nalaze načina da im se približe neprimećeno, te se prerušavaju. Takođe, dolaze neupadljivim prevoznim sredstvima, trotinetom, skuterom... Tako mogu da počine ubistvo kad su "mete" opuštene, odnosno, kada su u društvu i kada najmanje to očekuju. Niko ništa ne sumnja, ne privlače pažnju, obave svoje i izađu. U trenutku kada ubiju među tim prijateljima koji su bili sa žrtvom nastaje panika, iznenađenje, šok, dok se oni snađu, počinilac je već otišao daleko. Ako na sve to dodamo dobru logistiku, a to je da ih već čekaju kola, štek stanovi... to je, da tako kažem, "dobro urađen posao". Ljudi koji su u tom poslu, koji su u kriminogenoj sredini, nemaju nigde sigurnost. I ono što moram da napomenem u oba ova slučaja, a to je da je defitinitvno reč o narko-kriminalu - rekao je ranije za Telegraf.rs kriminolog Dobrivoje Radovanović.

Da li se krije "ispred nosa"?

Napadač na Vuksanovića najverovatnije je pre pucnjave imao već obezbeđen takozvani "štek stan" u koji se sklonio nakon što je pobegao sa mesta pucnjave. Postoji šansa da se on i dalje krije u Beogradu, u istom ili drugom stanu obezbeđenom za potrebe skrivanja, ili da se sklonio u neki manji grad kako bi pobegao od "očiju javnosti".

Nakon pokušaja ubistva, brzo napuštanje lica mesta i gubitak svakog traga može da znači dve stvari: ili ima mrežu podrške u gradu, ili se već nalazi van granica zemlje.

Sumnja da je osumnjičeni "dostavljač hrane" prešao granicu nije isključena. U ovakvim slučajevima, napadači najčešće imaju dobro razrađen plan bekstva koji neretko uključuje ilegalni prelazak državne granice, najčešće uz nečiju pomoć.

Motiv napada još nije poznat, ali u obzir dolaze brojne "teorije". Vuksanovićeva prošlost, kao i navodne veze sa kriminalnim grupama, mogu da budu deo šireg sukoba.

Dejan Vuksanović ima obiman dosije i poznat je organima reda u više zemalja. Njegova kriminalna prošlost uključuje napad na sina nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Darka Lilića, kao prebijanje Darka Mrvića, kada je priznao krivicu i sklopio nagodbu sa tužilaštvom, te tako dobio blažu kaznu. O tome da je bio umešan u kriminalne aktivnosti govori i činjenica da je u trenutku kada je upucan novio nanogvicu.

Međutim, pitanje ko je napadač i ko ga je poslao ostaje bez odgovora.

Autor: Iva Besarabić