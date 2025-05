Povodom druge godišnjice tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" otac ubijene devojčice Angeline Aćimović, Anđelko Aćimović, govorio je u Novom jutru na TV Pink o zločinu koji je potresao Srbiju i region.

On je rekao da roditelji dečaka ubice pokušavaju da ga izvuku iz ustanove u kojoj se nalazi od momenta kada je počinio stravičan zločin.

-Već posle prve sednice bilo je jasno kada je pročitan iskaz da tu nema kajanja. To je jedna floskula jer reči moraju da budu praćene govorom tela, osećajima nekim, ali je to izostalo. Do početka suđenja izostao je pokušaj da se sa nama sastanu, da kažu neku reč- rekao je Aćimović.

- Njihovo ponašanje je materijalističko i oni su na taj način vaspitavali svoje dete, za razliku od svih roditelja koji su svoju decu vaspitavali da budu pre svega ljudi, a kod njih je sve to izostalo, briga o detetu, da mu samo date materijalne stvari u ruke, da mu ispunjavate želje. Izostala je briga pre svega o njegovom mentalnom i psihičkom vaspitanju. To je dovelo do toga da je dete koje nema prave ljubavi, a nije bilo ni ograničavanja jer pre svega naša deca moraju da imaju u tom procesu vaspitanvanja ograničenja. Ako im nešto ograničite oni shvataju da imaju autoritet pred sobom, a kada mu sve ispunjavate onda to dete nema autoritet- dodao je on.

- Apsolutno je vidljivo i jasno iz materijalnih dokaza da je kod dečaka ubice bila prisutna potpuna uračunljivost i umišljaj. Ja verujem da je na njegovo delo uticalo igranje igrice sa nasilnim sadržajem i to od 2020. godine kada je imao 11 godina. O tome je svedočio na sudu, i kako je rekao, roditelji su znali da on tu igru igra. Ona je naravno zabranjena za taj uzrast, tek od 14 godina može da se igra igrica takvog adrenalinskog inputa. On je tačno ubijao decu tako kako se i u igrici igra - tvrdi Anđelko i dodaje:

- To je jedna priprema cele tragedije, celog zločina, ocrtavanje šema kuda treba da prođe. On je to prošao milion puta. Nije mu uopšte bilo bitno ko je, on je priznao na sudu, rekao je da spisak nije bitan. Prvi koji mu se našao kao prepreka za izvršenje zločina bio je Dragan, a zatim i dve devojčice koje nije poznavao. One su mu se našle kao prepreka. On je ubijao redom, samo što veću količinu da ubije. Poslednja žrtva, Ema, bila je sa njim najbliža, koja je pokušavala, po nagovoru roditelja, da mu pomogne da se socijalizuje malo sa razredom, on uopšte nije obraćao pažnju na to, niti na njene reči - rekao je Anđelko Aćimović za TV Pink.

Kako kaže, misli da dečak ubica nije ubijao da bi se svetio roditeljima, kako su mnogi mislili, već je njegov motiv bio da se eksponira.

- On je ranio još tri dečaka. On je imao cilj samo koga će ubiti. Sada postoje neke naznake da on u bolnici menja svoje ponašanje, da ima malo naznaka otopljenja, ali teško je očekivati da mu proradi savest - rekao je Aćimović za Pink.

Anđelko je ponovio i da smatra da roditelji pokušavaju dečaka ubicu da izvuku iz ustanove u kojoj se nalazi, kako bi profitirali.



Dve godine od slučaja "Ribnikar" Obeležavanje druge godišnjice tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" koja je potresla celu Srbiju započeće prekidom programa na svim televizijama u 8.40, kada je dečak ubica i započeo svoj krvavi pir. Roditelji, a kasnije i građani, imaće prilike da polože cveće na mestu stradanja. Zatim se ide u Tašmajdanski park, u vrt posvećen nastradaloj deci. Tu će biti jedan događaj gde će svi zainteresovani, i deca i odrasli, moći da napišu vrline svakog deteta na pticama koje simbolizuju slobodu.

