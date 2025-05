Majka pustila ćerku (3) da se udavi u Savi, pozvala policiju i izgovorila REČI KOJE BUDE JEZU: Telo doplivalo do Beograda

Klupko misterija, koje je počeo 22. marta, kada je na beogradskoj obali Save, uz splav pronađeno telo devojčice, počelo je da se odmotava.

Kada su videli telo deta, obučenog u sivo-roznu duksericu i smeđe pantalone, sve koji su se zatekli u neposrednoj blizini na jednoj proslavi preplavila je jeza. Uviđaj je trajao satima, telo je prevezeno na sudsku medicinu na obdukciju, a kako se DNK devojčice nije poklapao ni sa jednim u bazi srpske policije, potraga za identitetom proširila se na Hrvatsku.

Nije dugo trebalo da preko međunarodne pravne pomoći beogradski Interpol, nakon provedene DNK analize, hrvatskoj policiji pošalje odgovor da je reč o trogodišnjoj Zagrepčanki. I to o devojčici koju je dva meseca pre pronalaska, 15. januara nešto iza 15.30 časova, 34-godišnja majka pustila u hladnu Savu kod Jankomirskog mosta u Zagrebu. Ostavila ju je da umre, a onda je u 16:10 sati uputila jeziv poziv.

- Ušla sam u reku s detetom i ono se utopilo - rekla je policajcu, a osoba s druge strane ju je pitala da polako objasni gde se nalazi, na šta je majka rekla: "Ja sam udavila svoje dete." "Možete li da pokušate da spasite dete? Izvucite ga napolje", rekao je policajac, a ona mu je odgovorila: "Ne, udavila se."

Dok su od nje pokušavali da dobiju još neku informaciju, prema Jankomirskom mostu jurile su sve hitne službe. Ženu su zatekli uz obalu u mokroj odeći i psihički utučenu, pa je prvo odvezena u Kliniku za psihijatriju Vrapče na pregled, nakon čega je uhapšena i pritvorena. Zbog teškog ubistva deteta preti joj do 40 godina zatvora, a u tužilaštvu se branila ćutanjem.

I dalje ostaje jedno pitanje - zašto?!

Istražitelji su ispitali više od deset soba koje bi mogle da imaju bilo kakva saznanja o samom krivičnom delu, kao i eventualnim drugim okolnostima koje su dovele do monstruoznog čina. Najviše podataka su dobili od članova porodice, počevši od supruga, preko sestre do majke, ali i dalje nema odgovora na pitanje zašto je to učinila.

Pošto je smrt nastupila kao posledica krivičnog dela, porodica preminule devojčice telo ne može da preuzme telo samoinicijativno, već će po nalogu Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu, koje i dalje vodi istragu i na čiji predlog je osumnjičena za teško ubistvo i dalje pritvorena, telo biti dopremljeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na zagrebačku Šalatu. Pretpostavlja se, takođe, da će, uprkos tome što će biti vrednovana sva važeća dokumentacija, pa i nalaz obdukcije iz Srbije, biti naložena još jedna obdukcija radi traženja dodatnih odgovora.

Ključno je pokušati da se dobije konačan odgovor na pitanje da li je, kao što se pretpostavlja, majka pustila dete u vodu živo, pa se ono utopilo, ili je smrt nastupila pre toga.

Još uvek čekaju i rezultati psihološko-psihijatrijskog veštačenja osumnjičene, a koje obično usledi pri samom kraju istrage i pred podizanje optužnice kako bi se utvrdila njena neuračunljivost u vreme zločina. Jer, veštak će do tada imati sve prikupljene dokaze za analizu, a praksa je da može da prouči i snimak njenog ispitivanja u tužilaštvu nakon hapšenja.

Porodična prijateljica osumnjičene žene rekla nam je kratko da su svi veoma teško primili vest o pronalasku tela.

- S jedne strane, to je potvrda ubistva u koje niko od nas i dalje ne može da veruje, a s druge strane, to malo biće zaslužuje dostojnu sahranu i da u ovom nepravednom svetu pronađe svoj mir. Celi taj događaj, inače, uneo je veliki razdor u porodicu. Teško je svima. Preispituju se iz dana u dan da li su mogli to da spreče, da li je bilo naznaka da takvo nešto planira. Možda je policija u njenom telefonu uspela da pronađe neki od odgovora, jer takve odluke se ne donose preko noći – rekla je za Jutarnji list porodična prijateljica osumnjičene žene.

Podsećamo, policija je 22. marta u reci Savi na Savskom nasipu, kod poznatog restorana, pronašla telo devojčice.

Policiji je tog dana, oko 15.35 časova prijavljeno od strane prolaznika da telo ženske osobe pluta u vodi. Telo devojčice se zakačio za jedan splav, na levoj obali Save, na Novom Beogradu, nakon čega ga je policija izvukla iz vode", saopštio je tada MUP.

S obzirom na to da u tom trenutku nije bilo nikakvih prijava nestanka deteta, telo je poslato na obdukciju.

Nakon dva meseca, beogradski Interpol obavestio je Hrvatsku da je telo pronađeno u Savi u Beogradu, zapravo devojčica koju je majka bacila u reku u januaru.

Autor: S.M.