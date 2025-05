DVE GODINE OD MASAKRA U MALOM ORAŠJU I DUBONI: Sećanje na 9 žrtava, tuga i pitanja bez odgovora

Danas se navršava dve godine od masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dubona.

Danas se navršavaju dve godine od masakra koji je potresao Srbiju i ostavio neizbrisiv trag. U noći između 4. i 5. maja 2023. godine, u selima Malo Orašje i Dubona, u opštini Mladenovac, dogodio se jedan od najtežih oružanih napada u novijoj istoriji Srbije. Tada je ubijeno devet mladih ljudi, dok je dvanaestoro teže ranjeno.

Napadač, Uroš Blažić, otvorio je vatru iz automatskog oružja na grupu mladih koji su bili okupljeni u Malom Orašju, a zatim se automobilom odvezao do susednog sela Dubona, gde je nastavio krvavi pohod. Među ubijenima bilo je i dece, uključujući i dečaka od samo 15 godina.

Uroš Blažić je uhapšen dan kasnije, posle višesatne potrage u kojoj su učestvovale specijalne jedinice policije. Prilikom hapšenja kod njega su pronađeni automatsko oružje, ručne bombe i municija, a istragom je utvrđeno da je deo naoružanja posedovao ilegalno.

Žrtve masakra

U Malom Orašju je na licu mesta preminuo Marko Mitrović koji je zadobio pet povreda, dok su u bolnici naknadno od povreda preminuli Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, maloletnici Nikola M. i Aleksandar M.

Blažić je ranio nekoliko osoba, dok je u Duboni na licu mesta ubio Milana Panića, Kristinu Panić i Dalibora Todorovića.

Svojim vozilom se zatim udaljio sa lica mesta, neovlašćeno ušao u vozilo koje je bilo parkirano u dvorištu kuće i odvezao se do naplatne rampe, gde je ušao u taksi vozilo u kom je bila Jelena Aljdinović i vozač Dragoslav Antonović. Aljdinović mu je rekla da je trudna i nju su odvezli do njenog odredišta, dok je on sve vreme pretio bombom vozaču i naredio mu da ga odveze u selo Vinjište u blizini Kragujevca gde je i uhašen.

Presuda Urošu Blažiću

Protiv Blažića je podignuta optužnica za teško ubistvo, pokušaj ubistva, nedozvoljeno držanje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Suđenje je započelo u septembru 2023. godine, a do danas je održano više ročišta, tokom kojih su saslušani svedoci, veštaci i preživeli. Odbrana je pokušala da dokaže njegovu neuračunljivost, dok tužilaštvo insistira na teškoj i svesnoj nameri izvršenja zločina.

Viši sud u Smederevu izrekao je 12. decembra 2024. godine prvostepenu presudu Urošu Blažiću, osuđujući ga na maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina zbog masakra u selima Malo Orašje i Dubona. Uroš Blažić je proglašen krivim za teško ubistvo, nedozvoljenu proizvodnju i držanje oružja, otmicu i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Iako su mu za pojedinačna krivična dela izrečene kazne od 20, 10, 10 i 3 godine zatvora, sud je primenom zakonskih odredbi izrekao jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora.

Sudija Lidija Jovanovski istakla je da izrečena kazna nije "niti pravična, niti adekvatna", ali da je sud bio vezan zakonom koji propisuje da se osobi mlađoj od 21 godine ne može izreći kazna doživotnog zatvora.

Presuda Radiši Blažiću

Radiša Blažić, otac Uroša Blažića i bivši pukovnik Vojske Srbije, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i stavljanja u promet oružja i eksplozivnih materija, u sticaju sa krivičnim delom teško delo protiv opšte sigurnosti. Sud je utvrdio da je Radiša Blažić nabavio i nepropisno skladištio oružje koje je njegov sin koristio u masakru.

Uložili žalbu na presudu

U Apelacioni sud u Beogradu pristigao je 25. februara predmet po žalbama na prvostepenu presudu Urošu Blažiću, kojom je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina jer je 4. maja 2023. godine u selima kod Mladenovca ubio devet i ranio 12 osoba, potvrđeno je za medije.

Njegov otac Radiša Blažić je takođe osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, zbog optužbe da je nabavio veliku količinu oružja, kojim je zločin počinjen.

Porodice žrtava, kao i meštani ova dva sela, i dalje traže odgovore - kako je moguće da je neko sa takvim arsenalom oružja bio na slobodi i da li je tragedija mogla da bude sprečena. Dve godine kasnije, pitanje ostaje otvoreno: "Da li smo išta naučili iz ove tragedije?"

Autor: Jovana Nerić