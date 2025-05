'U sebi je imao 8 metaka, zvao je tatu da ga spasi' Tužna priča majke Petra kog je ubio Blažić kod Mladenovca

Petar je imao osam metaka u sebi, a svi su se čudili kako je uopšte i bio živ. Nažalost, dobio je sepsu i preminuo u bolnici 23. juna 2023. godine.

"Nadala sam se da ću kada budem prisustvovala suđenjima videti u tim zlim očima razlog što je uradio to što je uradio, ali on nas nije ni pogledao. Ne postoji nikakva empatija, nikakav osećaj krivice i to je sve velika patnja..."

Ovim rečima je započela svoju ispovest Biljana Mitrović, majka ubijenog Petra Mitrovića (25) iz Malog Orašja, kog je 4. maja 2023. godine bez ikakvog razloga ubio Uroš Blažić (21) zajedno sa još osam žrtava, dok je 12 ljudi teško ranio u svom krvavom piru.

Uroš Blažić i njegov otac Radiša Blažić, pukovnik Vojske Srbije, podsetimo, osuđeni su prvostepenom presudom Višeg suda u Smederevu na po 20 godina zatvora, što je kod ožalošćenih roditelja izazvalo veliki bes.

Iako su prema Krivičnom zakonu, Blažići dobili maksimalne kazne, na ovu presudu zanemeli su i oni koji nisu poznavali žrtve.

- Sve je velika nepravda, Uroš Blažić živi, a naše dece više nema, šta god da se desi, 20 godina je malo i za njega i za oca - rekla je neutešna majka čiji je sin bitku za život izgubio 50 dana posle masakra.

Kako kaže Biljana, za nju i njenu porodicu svaki dan je isti, ali sećanje na ubijenu decu zauvek će, kako kaže, živeti kroz njih.

- Njihov život je bio to druženje i taj fudbal na Ravnom Gaju, a mi ćemo nastaviti tako kako su oni krenuli. U njihovu čast i na njihovo sećanje organizovaćemo između ostalog i turnir, pored samog pomena žrtava - rekla nam je Biljana.

Ona je ranije ispričala i kako je saznala za masakr kobne noći koja je ostala urezana u pamćenju i drugih roditelja koje je spojila ista tuga.

- Tog dana Petar je radio, a kasnije je trebalo da ide u Smederevo kako bi se video sa nekom drugaricom. Majka ne može da spava, čeka svoje dete, pa sam tako i ja njega te večeri. Čekam ga u dnevnom boravku, suprug je otišao da spava, a u jednom trenutku je izleteo iz sobe. Galami. Kaže: "Tata pobi nas čovek na Ravnom Gaju, dolazi brže!" - prisećajući se govorila je Biljana.

- Počela sam da vrištim, pomislim možda su se potukli, možda je nešto bilo. Moju vrisku su čuli i sinovi koji su bili na spratu kuće, silaze i uzimaju štake, lopate da ga brane. Peca je to tako strašno izgovorio, krenuli smo kolima gore. Stigli smo, deca su molila za pomoć, nisam stigla da uđem kod spomenika i moja deca su već iznosili Petra.

Kako je u svojoj potresnoj ispovesti ispričala Biljana, njen Petar je imao osam metaka u sebi, a svi su se čudili kako je uopšte i bio živ. Nažalost, Petar je dobio sepsu i preminuo je u bolnici 23. juna 2023. godine i tako postao deveta žrtva krvnika.



