Iako policija nije uspela da pronađe mobilni telefon Ana Marije Henao Knežević, tokom istrage njene otmice i ubistva, za koje je osumnjičen David Knežević koji je u ponedeljak pronađen mrtav u pritvorskoj jedinici u Majamiju, uspeli su da dođu do podataka sa njenog uređaja. Izvučeni podaci otkrivaju s kim je Ana komunicirala uoči nestanka, koje je internet pretrage obavljala, kao i na koji je način upravljala svojim bankovnim računima.

Telo Davida Kneževića, državljanina Srbije koji je godinama živeo i radio u Sjedinjenim Američkim Državama, pronađeno je u ponedeljak u pritvorskoj ćeliji u Majamiju. U pritvoru se nalazio od trenutka hapšenja, zbog sumnje da je umešan u otmicu i nestanak svoje supruge, Ane Marije Henao Knežević, inače američke državljanke kolumbijskog porekla.

Tokom istrage, policija je prikupila brojne dokaze koji Kneževića dovode u vezu s vremenom i mestom Aninog nestanka. Takođe su uspeli da rekonstruišu njegovo kretanje i aktivnosti pre i posle zločina. Ipak, telo žrtve, kao ni njen mobilni telefon i lični računar, do danas nisu pronađeni.

Uprkos tome, policija je uspela da preko "klaud" naloga dođu do određenih podataka sa žrtvinog telefona, koji pokazuju njene aktivnosti u danima pre samog nestanka. U optužnici se navodi se da je Ana imala profile na društvenim mrežama, ali da se nakon februara, kada je nestala, nije pojavila nijedna aktivnost na tim nalozima.



"Izveštaji o njenom nalogu sa Instagrama pokazuju da je često koristila opciju direktnih poruka na Instagramu i da je na taj način komunicirala u mesecima koji su prethodili njenom nestanku. U noći nestanka, žrtva je razmenila poruke sa agentom osiguranja, koje joj je bilo potrebno za iznajmljivanje stana. Poslednju poruku mu je poslala oko 21.00 sat po madridskom lokalnom vremenu, a on joj je potom poslao pet poruka, na koje žrtva nije odgovorila" navodi se u dokumentu.

"Ana Knežević je poslednji put poslala poruku sa svog Fejsbuk naloga 26. januara 2024, oko 21.21. Ipak, izgleda da je žrtva pristupila svom nalogu 2. februara 2024. godine, otprilike u 14.39. Primila je više poruka nakon 2. februara 2024, uključujući i poruke jednog prijatelja, ali na njih nikada nije odgovorila" navodi se.

Opisuje se da je koristila različite platforme za slušanje muzike, odlazak u teretanu, ali i upoznavanje. Tako se je aplikaciji „Bambl“ poslednji put pristupila 2. februara u 18.23 sata.

"Žrtva je redovno vršila internet pretrage preko svog Gugle naloga sve do svoje smrti. Poslednja pretraga je zabeležena 2. februara 2024. godine, otprilike u 17.06 sati. Njen poslednji upit na Gugl mapi desio se 2. februara 2024. godine, otprilike u 14.40. Poslednja fotografija snimljena njenim mobilnim telefonom koja se pojavljuje u njenim Gugl fotografijama je snimljena dan ranije, 1. februara 2024, u 20.27 časova."

Iz "Gugl" pretraga koje je obavljala između sredine decembra i 1. februara vidi se da je Ana istraživala advokate za razvode u Južnoj Floridi, kao i postupak podele bračne imovine.

Mogući motiv ubistva bila višemilionska imovina



Podsetimo, istražitelji su sumnjali da je motiv ubistva višemilionska imovina koju je par posedovao na Floridi. Prema dostupnim informacijama, Knežević nije bio spreman da sa Anom ravnopravno podeli zajedničku imovinu, već joj je predlagao da joj mesečno isplaćuje određenu sumu novca. Njihovi razgovori o tome, vodili su se preko "Vacap" poruka, a one sadrže i ton koji upućuje na pretnje u Kneževićevim porukama.

"Da li ti je 15-20 hiljada mesečno dovoljno?", pita David Knežević Anu u prepisci, pa nastavlja: "Sve što ne bi potrošila, vraćalo bi se kao investicija. Možemo zajedno da razgovaramo sa advokatom i medijatorom, ali ako odeš sama da se vidiš sa advokatom, sve pada u vodu. Onda je to potpuno drugačija igra. O tome sam govorio" napisao joj je Knežević.

U narednim porukama, Knežević joj objašnjava da, poznajući njen stil života, suma koju joj nudi trebalo bi da bude više nego dovoljna. Govori joj da neće morati da radi ako to ne želi, da će novac biti zaštićen od inflacije i da bi, ukoliko ne troši čitav iznos, za dvadeset godina mogla postati milioner.

S druge strane, iz poruka koje je Ana slala svojim prijateljicama jasno je da je bila svesna da Knežević ne namerava da joj prepusti polovinu zajedničke imovine. Tako, 9. januara, u glasovnoj poruci upućenoj jednoj prijateljici, govori sledeće:

"Danas sam poludela zbog njega, pričali smo o razvodu i zamisli šta je rekao. Prvo mi je rekao da mu dam sve papire kada ih budem imala. Drugo, on definitivno ne želi da mi da ništa… Davao bi mi ponešto svakog meseca, a onda mi je rekao da ako želim deo u procentima, on bi mi dao 25 odsto, dok bi 75 odsto zadržao za sebe. Zamisli to, pošto je on taj, on zaslužuje da dobije većinu, a ja ne zaslužujem ni *** jer sam po njemu – ništa" poslala je Ana prijateljici u poruci koju je snimila na španskom jeziku.

Policija sumnja da je Knežević, nakon što je osmislio plan zločina, procenio da bi efikasniji pristup bio da prema Ani nastupi prijateljski, kako bi je umirio i odvratio od angažovanja advokata. Na to ukazuje i poruka koju je Ana 14. januara poslala svojoj prijateljici:

"Hej, htela sam da ti javim da sam pričala sa njim i razgovarala sam sa svojom terapeutkinjom. Ona mi je, naravno, rekla da sam dobro postupila, da on može da mi obeća nebo, zvezde i Sunce, ali dok ne učini ono što je obećao, ne može mu se verovati ništa… Rekla mi je da moram da budem direktna i jasna za sve oko razvoda. Tako sam i uradila, pozvala sam ga, rekla sam mu da ukoliko je bio ozbiljan u vezi onoga što je rekao, da mi je potrebno da se u potpunosti odvojimo i da do kraja meseca potpišemo papire. I to je ono što sam želela, ne želim da imam nikakva posla sa njim u budućnosti… Prihvatio je, rekao je da ćemo tako uraditi, da ćemo sve podeliti, uključujući i sve oko kuće, da možemo da pregledamo stvar po stvar… Jako sam srećna zbog toga, rekao je da ćemo podeliti sve, kuću, biznis, stvari koje imamo, jako sam srećna i nadam se da je istina. Imam još malo više od 15 dana, koliko je ostalo do kraja meseca, da vidim da li će sve biti tako, da li se ovo stvarno dešava. I to je to, samo sam htela da te obavestim šta se dešava, radujem se što ćemo se uskoro videti..."

Autor: S.M.