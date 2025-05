Zvicerov policajac sprečio ubistvo Belivuka i Miljkovića: Sarađivao sa kavčanima, slavio likvidaciju u Atini

Policijski službenik Petar Lazović, koji se u Crnoj Gori našao na optužnici sa Radojem Zvicerom, Ljubom Milovićem i Slobodanom Kašćelanom, danas je nastavio sa iznošenjem odbrane pred sudom, a tokom svog neometanog izlaganja spomenuo je i Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Naime, Petar Lazović je, iznoseći odbranu, rekao da je podatke koje je dobijao dostavljao nadređenima i kolegama, te da je tako, kako pišu Vijesti, sprečeno ubistvo marka Ljubiše kana, Slobodana Kašćšelana, Marka Miljkovića, kao i Veljka Belivuka, ali i sprečen šverc droge i cigareta.

Kako je rekao okrivljeni Petar Lazović odgovarajući na pitanja svog branioca, nadređenom Miloradu Žižiću dao je podatke o tome da se planita ubistvo Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Kotoru ili Tivtu. Prethodno je rekao da je dao informacije na osnovu kojih je uhapšen Dragoslav Ćetković, označen kao saradnik sada pokojnog vođe škkaljarskog klana, dok su Belivuk i Miljković, podsetimo, sarađivali sa kavačkim klanom Radoja Zvicera.

- Ubistvo Belivuka i Miljkovića je trebalo da bude izvršeno kada budu odlazili iz Crne Gore. Po našim saznanjima, lica koja su tada bila označena kao potencijalni izvršioci su Mile Jovanović i Goran Marković i poznato mi je da je policija uhasila Markovića i da je kod njega pronađeno oružje. Uhapšen je u "štek stanu" sa Jovanovićem. Ja sam dao podatak i o tome da s e iza autobuske stanice u Tivtu nalazi ukradeno vozilo u kom je pronađen kreč i lopata. Goran Marković je trebalo da ubije Belivuka i Miljkovića, a onda da organizatori ubiju njefa kako bi sakrili tragove, zato su pronađeni kreč i lopata - rekao je Petar Lazović pred sudom.

On je rekao i da je dao operativne podatke o Jovanu Mrvaljeviću, Miletu Jovanoviću i Mijuškoviću i da je u vozilu u kom su se nalazili pronađen kombinezon, maska, rukavice, pištolj sa izbrušenim serijskim brojem, kao i kriptovani zelefon i da je "jedno lice za to preuzelo odgovornost".

- Dva su puštena, da bi zatim ponovo bio uhapšen Jovanović, a to je povezano sa planiranjem ubistva Belivuka i Miljkovića - dodao je i istakao da "ne može da kaže odakle mu informacije" koje je prenosio nadređenima.

Omogućio Belivuku i Miljkoviću ulazak u Crnu Goru

Petar Lazović je svojevremeno pričao da je Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću ulazak u Crnu Goru omogućen po njegovom zahtevu, a o tome je, na dan kada su Veljko Belivuk i Marko Miljković sleteli na aerodrom u Tivtu, obavestio svog nadređenog Ljuba Milovića, što je konstatovao u poruci koju je poslao na kriptovanoj aplikaciji "Skaj".

Lazović, inače nekadašnji neformalni šef policijskog tima za posebnu operativn upodršku, požalio se Miloviću da je tadašnji načelnik policije u Herceg Novom Goran Banićević tražio da Belivuka i Miljkovića vrate sa granice. Rekao je da ga je o tome izvestio Enis Baković, koji je u to vreme bio pomoćnik direktora Uprave policije.

"Došli, znači, Miljković i Velja Nevolja. Zvao me Enes, tražio Banićević da se vrate. Pitaju kako je moguće da nemaju zabranu ulaska. Rekoh, stavi slobodno da uđu po mom zahtevu, sad kad puca, neka puca", napisao je.

Petar Lazović je potom pisao da je njegov otac, inače tadašnji šef Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, zvao kolege s tuđeg "Viber" broja i obaveštavao ih da su "stigli Petrovi drugovi" i da su ga o tome obaveštavale kolega. U porukama Miloviću potvrduio je da njegov otac zna u kakvim je relacijama sa pripadnicima beogradskog kriminalnog miljea.

- Ako nisu neprijatelji Crne Gore, nema potrebe da mi od bilo koga strahujemo kada dođu... Biće pod prismotrom pripadnika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala 24 sata i naravno da ćemo ih, u svakom pokušaju, u delu da krenu u neku kriminalnu aktivnost, osujetiti - rekao je tada Lazovićev otac i apelovao na novinare da ''ne prave hajduke od kriminalaca'', već da više prostora u medijima posvete sportistima, kulturi, naučnicima...

Petar Lazović sa Belivukom razmenjivao poruke na "Skaju"

Za to vreme Petar Lazović na "Skaj" šalje fotografije na kojima je zadrljen sa Zvicerom, Belivukom i Miljkovićem.

U prepisci na "Skaju" govorili su o namamljivanju i ubistvu tadašnjeg vođe škaljarskog klana Jovice Vukotića. Nakon što Marko Miljković konstatuje da bi bilo dobro da ih "potera sreća" da škaljarac "istrči", dobija odgovor od Lazovića: "Istrčaće, osećaj mene ne vara. Treba napraviti plan glistu da oderemo. Njega bih, što bi rekao Komita (Zvicer), pekao bih ga. On sve regrutuje. I ove. Sad sve to on gura".

Veljko Belivuk potom sa svog skaj naloga "Soprano" obaveštava sve da su legli jer rano imaju avion, dok ih policajav obaveštava da on mora da čeka "ovo dole" - akciju policije koja pokušava da uhapsi škaljarce koji spremaju ubistvo Belivuka i Miljkovića. Veljko Belivuk mu tada nudi da i on čeka sa njim, a Miljković dodaje: "Kako bi ih tukli, majku im škaljarsku".

Petar Lazović ujutru obaveštava obavestio prijatelje iz kavačkog klana da su uhapšeni pripadnici škaljarskog klana koji su planirali da na aerodromu u Tivtu likvidiraju plaćenike Radoja Zvicera iz Beograda.

"Drugi pucač je Jovanović Mile, onaj iz NK što sam ga odrao prošle nedelje. Bezbedni ste, možete da putujete. Ovo je bezbedna zemlja. Hvala što ste putovali SBPOK-om - poslao im je Petar Lazović na "Skaju" 22. januara 2021. godine, nešto posle šest sati ujutru.

Veljko Belivuk i Marko Miljković "nestali" sa "crne liste"

Veljko Belivuk i Marko Miljković bili su na "crnoj listi" crnogorskih bezbednosnih službi, a onda im je skinuta zabrana ulaska u zemlju. Lazović i njegove kolege koje su "drugovale" sa Belivukom i njegovim klanom, preko "Skaja" su pravili plan kako da namame suparnički škaljarski klan da napadne Belivuka i Miljkovića i širili su informacije o njihovom dolasku u Crnu Goru. SDT sumnjiči bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je obmanjivao javnost da su Belivuk i Miljković u Crnu Goru ušli na zahtev Republike Srbije, kao i da su se prema njima konstantno preduzimale potrebne mere i radnje.

I Lazovićev otac tereti se da je članovima kavačkog klana omogućio da nesmetano, na zahtev Radoja Zvicera, pređu granicu. Radoje Zvicer ih je ugostio tri meseca nakon što su, kako se sumnja, po nalogu kavčana, u Stanojevića Rupi učestvovali u dvostrukom ubistvu i otmici. Škaljarac Damir Hodžić i njegov zet Adis Spahić, koji nije imao kriminalni dosije, ubijeni su 14. oktobra 2020. godine u Spužu.

Visokopozicionirani član tog klana, Mile Radulović Kapeatn tog dana je otet, a likvidiran je nakon dvomesečnog, monstruoznog zlostavljanja i iznuđivanja informacija o škaljarcima. okrivljeni saradnici na suđenju Belivuku i njegovom klanu ispričali su da su Kapetana oteli Belivuk i Miljković i da su ga likvidirali nakon što su se dopisivali sa njegovog "Skaj" telefona, kako bi prikupili informacije o planovima škaljarskog klana. Sa druge strane, crnogorski pravosudni organi su kao direktne izvršioce ubistva označili Petra Đurovića i Radonjića koji je u bekstvu, dok tvrde da su telo spalili Radonjić i Vušković.

Iz konverzacije Lazovića i Milovića vidi se da su veljko Belivuk i Marko Miljković planirali da dođu u Crnu Goru krajem 2020. godine, ali da su promenili plan i sredinom januara išli na babine kod Radoja Zvicera. Belivuk i Miljković uhapšeni su u Beorgadu svega nekoliko dana nakon što su se vratili sa tog putovanja u Crnu Goru. Lisice su im na ruke stavljene na aerodromu.

Slavio ubistvo u Atini

Petar Lazović navodno je slavio ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, za koje se u Specijalnom sudu u Beogradu Sudi Veljku Belivuku i Darku Šariću, a kao treći vođa grupe označen je Radoje Zvicer. U porukama koje je poslao napisao je da bi "kavčani u toj krvavoj igri mogli da povedu 6:0".

"Đe bilo to, sa srećom. Eto tako. Ja ti ođe neke i da zaokružimo igricu", odgovorio je Petar Lazović na poruku u kojoj mu je saopšteno da su Dedović i Stamatović ubijeni u restoranu u grčkoj prestonici.

Lazović i Milović o istom zločinu razgovaraju i nakon nekoliko dana, kada prvi pita kolegu da li je Damir Hodžić ubijao za Dedovića, konstatujući da misli da je taj Baranin "radio za Kožara". Takođe je rekao da je nekoliko dana ranije onemogućio Hodžiću da uđe u Crnu Goru i poslao je skrinšot poruke sa kolegom.

"Kakav je interes Komiti? Da se hapsi ili šalje kod Steva i Igora?", pitao je on tog dana.

Iz poruka koje šalje proizilazi da je tada, već uveliko, službu bio podredio kavačkom kriminalnom klanu, jer im poručuje: "Večna lovišta za ture, nije mu interes, da ako mogu neka deru".

Svi spomenuti u razgovoru ubijeni su u narednim mesecima. Kožar i Hadžić u julu, a Hodžić i njegov zet Adis Spahić u okrobru 2020. godine.

Autor: Marija Radić