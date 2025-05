PROBLEM JE BIO U PODELI IMOVINE? Otkriveno šta je Ana Knežević radila pre nestanka

Za njenu smrt osumnjičen suprug David, koji je pronađen mrtav u zatvoru u SAD.

Državljanka Amerike, kolumbijskog porekla, Ana Marija Henao Knežević, žena Srbina Davida Kneževića, koji je početkom prošle nedelje pronađen mrtav u ćeliji u zatvoru na Floridi, gde je bio poslednjih godinu dana zbog optužbi da je ubio suprugu u stanu u Madridu, a zatim njeno telo premestio na, još uvek, nepoznatu lokaciju, poslednju poruku na "Instagramu" poslala je u noći nestanka, 2. februara prošle godine.

Kako su utvrdili istražitelji, ona je tog dana razmenjivala poruke sa zaposlenim u jednoj osiguravajućoj kući, pošto joj je osiguranje bilo potrebno za iznajmljivanje stana.

Poslednju poruku, nakon koje joj je agent poslao pet, uputila mu je oko 21 čas. Pored toga, utvrđeno je i da je tog 2. februara, oko 14.40, pristupila svom nalogu na "Fejsbuku", ali da nije ni sa kim komunicirala. Poslednju poruku sa tog naloga poslala je nedelju dana ranije.

Iako njen telefon nije pronađen, kako je objavljeno, policija je uspela da izvuče podatke sa tog aparata, pa je otkriveno sa kim je razgovarala pre nestanka, šta je pretraživala po internetu, ali i da je bila aktivna po pitanju svojih bankovnih računa. Pored toga je ustanovljeno i da je poslednju fotografiju mobilnim telefonom snimila 1. februara u večernjim satima. Iz gugl-pretraga je otkriveno da se interesovala za advokate specijalizovane za razvode, kao i za postupke podele imovine stečene u braku.

Istražitelji sumnjaju da je motiv ubistva imovina koju je Ana stekla u braku sa Davidom, a navodno je reč o nekoliko miliona dolara, najviše u nekretninama, koje Srbin, kako se sumnja, nije želeo ravnopravno da podeli. Iz njegove i Anine prepiske, prema onome što je objavljeno, proizilazi da je on u početku hteo da za sebe zadrži 75 odsto svega što su stekli u braku, kao i da joj je predlagao da joj mesečno daje određenu cifru, što je nju izrevoltiralo. Pisao joj je i da "sve može da olakša, ali i da oteža". Sa jedne od aplikacija, policija je uspela da skine glasovnu poruku koju je Ana poslala jednoj prijateljici, kojoj se žalila na Davida. Nešto kasnije je prijateljici poslala poruku da je uspela sa njim da se dogovori da ravnopravno podele imovinu:

- Mnogo sam srećna zbog toga, rekao je da ćemo podeliti sve, kuću, biznis, stvari koje imamo, jako sam srećna i nadam se da je istina. Imam još malo više od 15 dana, koliko je ostalo do kraja meseca, da vidim da li će sve biti tako, da li se ovo stvarno dešava. I to je to, samo sam htela da te obavestim šta se dešava, radujem se što ćemo se uskoro videti.

Bezuspešna reanimacija

Kako je objavljeno prošle nedelje, David Knežević je pronađen onesvešćen u svojoj ćeliji u jutarnjim satima. Iz nadležnog Federalnog biroa je saopšteno da je pokušaj reanimacije bio bezuspešan. Kneževićev advokat Džejn Vajntrob je potvrđujući informaciju da je njen klijent preminuo, istakla da još nema potpune informacije o ovom slučaju. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o samoubistvu.

