Pronađeno telo Zorana koji se prevrnuo sa čamca u Dunav: Oglasio se njegov prijatelj i potvrdio tužne vesti

Pronađeno je telo Zorana koji je pao sa čamca u Dunav.

Zoran S. (65) nestao je u petak 2. maja, u blizini Pančeva, kada je čamcem krenuo u ribolov, a nakon šest dana potrage njegovo telo je pronađeno u blizini Kladova, potvrdio je za "Blic" njegov prijatelj.

Potraga za Zoranom trajala je šest dana, a mnoge službe aktivno su tragale za ovim ribolovcem.

Zoranov nekadašnji komšija, Miloje Milutinović, je ispričao da mu je veoma čudno kako je nesrećni čovek preminuo jer se radi o iskusnom plivaču i ribaru.

"On je poslednji put viđen u Blizini "Bele stene", cela nesreća se dogodila u blizini Starčeva, u pravcu ka Pančevu u blizini rafinerijskog pristaništa. Prema prvim nezvaničnim informacijama on se utopio, telo je odneseno na obdukciju, čekaju se rezultati. Na žalost, na ovom delu Dunava često dolazi do rečnih nesreća i to sa smrtnim ishodima", rekao je Milutinović.

"Njegov čamac je pronađen, bio je prevrnut, ostale su samo zakačene mreže za ribolov, ništa više od njegove opreme nije ostalo. On je profesionalni ribar, čovek je vrhunski plivač. Ne znam kako mu se ovo dogodilo. Ne znam, jako je čudno ovo što se dogodilo, on je savestan čovek. Prosto, ne razumem", zaključio je Milovan.

Autor: S.M.