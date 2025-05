VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U ČAČKU: Uhapšeni pripadnici navodne organizovane kriminalne grupe, terete se za više krivičnih dela!

Prema odluci sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu četvorici osumnjičenih u ovoj proširenoj istrazi je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Čačku, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su prošle nedelje četiri pripadnika organizovane kriminalne grupe iz Čačka, navedeno je u saopštenju MUP-a.

Protiv još šest pripadnika biće podneta krivična prijava u redovnom postupku. Svi su pod sumnjom da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, iznuda i zelenaštvo.

U akciji hapšenja koje se odigralo prošlog utorka na više lokacija u Čačku, privedena su četiri lica S.Đ. (38), V.D.(42), M.N.(37) i A.S.(32). Istragom je obuhvaćeno i pet osoba koje su privedene sredinom decembra prošle godine S.Đ. (39), za koga se sumnja da je organizator, zatim I.K.(31), J.J.(31), N.I.(31), A.G.(31) i M.M.(25). Petorica Čačana se u pritvoru nalaze od ranije.

Postoji sumnja da je tridesetdevetogodišnji Čačanin S.Đ. od januara 2021. do decembra 2024. organizovao i stvorio plan delovanja organizovane kriminalne grupe, koja je ljudima s teritorije Čačka davala novac na zajam uz mesečne kamate od 10 do 30 odsto. Kako se sumnja oni su pretili žrtvama, nanosili im telesne povrede metalnim palicama i silom ih primoravali na isplatu. Osumnjičeni su prošle sedmice saslušani u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

- Dvojica osumnjičenih koje branim su nakon zadržavanja sprovedeni pred Više javno tužilaštvo za organizovani criminal radi saslušanja I negirali su izvršenje krivičnih dela koja im se stavljaju na teret. Ali budući da je istraga još uvek u toku mi ne možemo dati detaljne informacije o samom toku postupka nego ćemo nakon završetka istrage stvoriti jasniju sliku u kom pravcu će se ovaj postupak razvijati. Važno je istaći da za krivično delo zelenašenje je neophodno da budu ispunjeni određeni uslovi, a to je ostvarivanje velike imovinske koristi uz korišćenje stanja nužde I teške materijalne situacije oštećenih, tako da će u toku postupka biti neophodno da se utvrdi da li ima tih bitnih obeležja – rekla je advokat Katarina Đurakić, branilac dvojice osumnjičenih kojima se stavlja na teret zelenašenje i udruživanje radi izvršenja krivičnih dela.

- Zakonodavac za ova krivična dela propisuje kaznu zatvora od pet do osam godina i nesimptomatično je da se takav postupak vodi pred Posebnim odeljenjem Višeg suda koji je nadležan za najteže oblike oganizovanog kriminala. Smatramo da je slika o težini dela neosnovana upravo zbog prenaglašene i preuveličane akcije hapšenja i čitave medijske pompe oko samog izvršenja krivičnih dela, odnosno osumnjičenih - izjavila je advokat Katarina Đurakić.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, sumnja se da su članovi navodne organizovane kriminalne grupe iz Čačka pribavili protivpravnu imovinsku korist veću od 19 miliona dinara, na štetu 21 osobe. Istragom su obuhvaćena i braća, od ranije poznata čačanskim organima gonjenja. Jedan od njih istragom je označen kao navodni organizator kriminalne grupe. Optužnica protiv njih još uvek nije podignuta.

- Doneta je naredba o sprovođenju istrage za dva krivična dela koja se odnose na narkotike i zelenašenje. Obojica brace su se izjasnila pred tužiocem i obojica su negirali krivicu, odnosno učešće u grupi I izvršenje krivičnih dela. Rekli su da iako su braća, oni imaju sasvim različite živote, nisu kompatibilni što se druženja tiče. Jedan od braće koji je u medijima ozloglašen inače ima tešku povredu noge, bezmalo je invalid. To lice se izdržava od dotacija od majke koja živi u inostranstvu. Ta osoba poslednjih deset godina nema nikakvu krivičnu prijavu niti je bilo obuhvaćeno hapšenjem koje je bilo u decembru prošle godine - izjavio je advokat Ivan Čvrkić branilac ukupno četiri lica iz dve akcije hapšenja u Čačku.

Branioci kažu da rešenje o pritvoru četvorice novoosumnjičenih Čačana još uvek nisu dobili. Kažu da će se žaliti te nastojati da se osumnjičenima sudi po takozvanom skraćenom krivičnom postupku za šta bi inače bio nadležan Osnovni sud u Čačku.

- Budući da odbrana osporava postojanje organizovane kriminalne grupe samim tim bi prestala nadležnost Višeg suda u Beogradu ali to će biti tema u daljim fazama postupka. Nama još uvek nisu prezentovani svi dokazi kojima Tužilaštvo raspolaže. Međutim, stoji činjenica da su braći razvaljena vrata prilikom pretresa i ako za tim nije bilo potrebe niti to piše u naredbi sudije Posebnog suda za organizovani kriminal. Naprotiv stoji da se pretresanje i privođenje ima obaviti bez oštećenja. Zašto je to urađeno mogu samo da spekulišem. Nijednom od drugih pripadnika to nije urađeno, mogli su se stanovi regularno otključati, ne znam da li je bilo potrebe za ovolikim senzacionalizmom. Takođe, naglašavam da u decembru ni kod jednog lica nije pronađeno dva kilograma opojne droge kokain, niti oružje, kao ni 50.000 evra. Automobili koji su pronađeni su vlasništvo lizing kompanija koji su bili zakupljeni preko rentakar agencije jednog od dvojice braće. Nijedan automobil koji je pronađen nije u vlasništvu okrivljenih – kaže advokat Čvrkić.

Autor: Jovana Nerić