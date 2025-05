Došao po jagnje pa ojadio deku iz Niša (82): Lopov starcu ukrao 100.000 ali nije stigao da ih potroši

Nišliji Vukadinu Stojanoviću (82) ukradena je skoro cela ušteđevina a muškarac koji ga je opelješio, poslužio se lukavstvom da prevari starca i iz kuće mu uzme 100.000 dinara.

Kradljivac se obreo u njegovoj vikendici u aleksinačkom selu Tešica sa izgovorom da traži jagnje za Đurđevdan, iako Vukadin nema stoke za prodaju, pa je skoro sigurno da je došao u nameri da ga opljačka. Iskoristivši njegovu nepažnju uzeo mu je novac koji je starac skupljao da se priključi na vodovodnu mrežu i odšetao punih džepova.

No, nije dugo uživao u ukradenom novcu jer ga je policija pronašla vrlo brzo, pre nego što je uspeo da potroši ijedan dinar. Vukadin je pokraden 5. maja u popodnevnim časovima kada je, kako kaže, u njegovu kući iznebuha upao nepoznati čovek.

- Nisam očekivao nikoga, niko mi se nije najavio pa sam se začudio kada sam pred vratima ugledao nepoznatog muškarca. Pomislio sam da me možda poznaje, jer sam tokom radnog veka upoznao mnogo ljudi, neki su se promenili pa ne bi bilo čudo da ih se ne sećam. Pitao me je da li poznajem nekog ko prodaje jagnjad, ja sam mu kazao da sam kupovao od nekih ljudi tu u selu stoku i da je moguće da ih oni imaju. Zatim je izvadio 50 evra i upitao me da li je bolje da im plati devizama ili dinarima, te da li bih hteo da mu ih ipak razmenim za domaću valutu - započeo je svoju ispovest Stojanović.

Kako on kaže, svoju ušteđevinu držao je na dva mesta, jednu za dnevne troškove a drugu za skuplje stvari koje je trebao da plati.

- Nisam bio siguran baš oko kursa, pa sam izvadio jednu malu knjigu gde držim novac za dnevne troškove i ustanovio da nemam dovoljno za 50 evra. Zatim sam izvukao drugu knjigu u kojoj mi je bila sva ušteđevina ali podeljena na dve gomile i raspoređena između stranica. Otvorio sam knjigu u onom delu gde je bilo 50.000 u nameri da mu odbrojim dinare u vrednosti od 50 evra. Kad je video gomilu novčanica, stavio je ruku na njih i kazao : "Dobre su ti pare!" Pretpostavljam da je u tom trenutku gurnuo prste između stranica i izvukao 100.000 koji su bili na drugoj gomili što ja uopšte nisam primetio do njegovog odlaska - opisuje Vukadin kako je postao žrtva lukavog lopova.

Kako dalje priča, kradljivac mu je kazao da će nakratko otići, te da ga čeka sa skuvanom kafom.

- Bilo mi je sumnjivo to što mi je rekao da ne mrdam nigde, pa ja sam u svojoj kući, gde bih išao. Pretpostavljam da mu je namera bila da me spreči da vidim na koju će stranu a naročito da uočim njegovo vozilo koje je parkirao u blizini. Pogledao sam u knjigu i video da mi nema para pa sam pozvao u pomoć prvog komšiju. On na sreću ima kamere na kući pa je skinuo snimak i na telefonu mi pokazao sliku čoveka koga sam odmah preznao kao lopova. Pozvao je policiju i oni su ga odmah uhvatili, tako da nije stigao da potroši moje pare - nastavlja starac.

S obzirom na to da je lopov došao baš u njegovu kuću Vukadin je ubeđen da ga je neko "tipovao".

- Znali su ljudi tu po selu da skupljam pare da se priključim na Bovanski vodovod, nisam to krio, pa ne dugujem nikom ništa. Skupljao sam paru na paru od penzije, to mi je bio cilj, nisam se nadao da ću zbog toga postati žrtva lopova. Hvala komšiji što je pozvao policiju, kamera je snimila i lopova i broj kola pa je uhapšen a moja ušteđevina spašena - zaključio je Vukadin.

Niška policija je saopštila da je brzim i efikasnim radom identifikovala šezdesetsedmogodišnjeg muškarca koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo krađa te da će po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu protiv njega biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Autor: Jovana Nerić