Nakon skoro 6 meseci od prvostepene presude kojom su Uroš i Radiša Blažić osuđeni na po 20 godina zatvora zbog masakra u selima Dubona i Malo Orašje, oni će se danas naći pred Apelacionim sudom u Beogradu gde će se odlučivati o žalbama njihovih branilaca. Nakon što ovo suđenje bude okončano, biće poznato da li će obojica narednih 20 godina provesti iza rešetaka.

Presudom Višeg suda u Smederevu, Uroš Blažić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, a u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 6.maja 2023. godine.

Uroš Blažić je osuđen na pojedinačne kazne zatvora:

zbog krivičnog dela teško ubistvo na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina

zbog krivičnog dela - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina

zbog krivičnog dela otmica na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina

zbog krivičnog dela neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila na kaznu zatvora u trajanju od tri godine

Presudom Višeg suda u Smederevu, Radiša Blažić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, a u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru počev od 11.maja 2023.godine.

Radiša Blažić je osuđen na pojedinačne kazne zatvora:

zbog krivičnog dela - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina

zbog krivičnog dela - teško delo protiv opšte sigurnosti na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina

Takođe, Viši sud u Smederevu je Radiši i Urošu Blažiću izrekao meru bezbednosti oduzimanja predmeta i to oružja, municije i eksplozivnih sredstava koji su oduzeti 5.maja.

"Lezi dole, sve ću da vas pobijem"

Uoči obeležavanja godišnjice od stravičnog masakra u selima Dubona i Malo Orašje, ekipa "Blica" je razgovarala sa Nikolom Mitrovićem (19), jednom od preživelih žrtvi Uroša Blažića.

Nikola Mitrović

Mitrović je kobne noći upucan u desni kuk zbog čega je čak dve nedelje proveo u bolnici, međutim, od psihičkih trauma, oporavak traje i dalje.

- Te noći sam bio na Ravnom Gaju sa svima njima kada je Uroš došao i pobio ih, a mene ranio u kuk - rekao je Nikola na početku razgovora.

Prema njegovim rečima, Blažić je došao kod stanice i "stao tamo kao Rambo".

- Neko mu je rekao da dođe na hladno pivo. On je stajao u mestu i povikao: "Lezite dole, sve ću da vas pobijem!". Onda je samo krenuo da puca - priseća se Nikola kobne večeri.

Kako kaže, on je u prvom trenutku legnuo na zemlju, a potom je počeo da beži preko terena dok je Uroš neprekidno pucao.

- Nisam znao da sam pogođen. Bežao sam neko vreme, a onda sam pao u oranje gde sam napipao rupu. Osetio sam da sam mokar, ali je to ipak bila krv. Nekako sam uspeo da se odvučem do kuće, probudio sam oca i on me je odmah odvezao u bolnicu gde su me operisali - rekao je Mitrović za "Blic".

Mitrović je u razgovoru istakao da je Uroš Blažić pucao po nekoliko puta u mladiće koji su nepomično ležali na Ravnom Gaju.

- Dok sam trčao, u nekoliko navrata sam se okrenuo. On nije pucao u nas koji bežimo nego je overavao one što su ležali - prisetio se Nikola.

Kako je objasnio, od fizičkih povreda od metka se relativno brzo oporavio, ali od sećanja na kobnu noć - još uvek nije. Svestan da to nije ispravan način, Mitrović je priznao da je lek tražio u alkoholu jer nije smeo da se sam kreće nakon što je ranjen.

- Oporavak je relativno brzo išao. Tada sam imao 17 godina. Nije mi problem bio metak, već psihički da se oporavim od svega. Nakon te pucnjave bio sam uplašen. Prošao sam kroz pakao. Nisam smeo da idem peške po mraku sam, nikada i nigde. Stalo sam se osvrtao. Priznajem, počeo sam stalno da se opijam nakon toga. Nisam hteo da tražim stručnu pomoć. Alkohol je bio moj beg, mislio sam da ću se tako lakše osloboditi straha, srećom prestao sam da pijem - priznao je ovaj mladić.

Autor: D.B.