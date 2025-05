RADIŠA BLAŽIĆ HTEO DA UTIČE NA SMANJENJE KAZNE I DA OPERE RUKE OD SINA UBICE! Tužiteljka jasna: Uroš zaslužuje doživotni zatvor!

U Apelacionom sudu u Beogradu danas je održana sednica povodom razmatranja žalbe na presudu kojom su Uroš Blažić i njegov otac Radiša Blažić u decembru prošle godine osuđeni na po 20 godina zatvora, na kojoj je otac krvnika Blažića tražio da prisustvuje, očigledno pokušavajući da svojim dolaskom i žalbama ublaži svoju kaznu.

O tome da Radiša Blažić želi da prisustvuje sednici, na samom početku istakao je sudija Marko Jocić, koji je potom dodao da je sud doneo odluku i taj zahtev odbio, smatrajući da njegovo prisustvo nije neophodno.

Žalba oca krvnika ispisana na 24 strane

Ipak, u sudnici je bio prisutan advokat Duško Puđa, branilac Radiše Blažića, koji je sudu i prisutnima predočio 24 strane na kojima je ispisana žalba na presudu Višeg suda u Smederevu gde se, podsetimo, navodi da je Radiša Blažić, u periodu od neutvrđenog dana pre 2021. godine, pa do 9. maja 2023. godine, u Duboni i Šepšinu, neovlašćeno nabavio i držao veću količinu vatrenog oružja, delova za oružje, konvertibilno oružje, municije, eksplozivne materije i minsko-eksplozivna sredstva, od kojih pojedina nisu dozvoljena za nabavku i držanje građanima.

- Teško je danas biti advokat Radiše Blažića, i to samo četiri dana nakon obeležavanja dvogodišnjice masakra koja nas je podsetila na ta ubistva, a koju niko i ne može da zaboravi. Međutim, kao branilac Radiše Blažića, pozvao bih da se ovde Radiši ne sudi za delo koje je počinio Uroš. Ja moram da branim oca na osnovu dokaza, a Radiša po meni nije znao šta će njegov sin učiniti - započeo je izlaganje o žalbi Puđa i potom dodao u prvostepenom postupku nisu predočeni uverljivi dokazi da je Radiša Blažić imao dodir sa oružjem koje se pominje.

- Smatramo da nisu predočeni uverljivi dokazi da je Radiša imao dodira sa oružjem. Na primer, nemoguće je da je Radiša mogao da nabavi automatsku pušku koja je iz Srbije izvedena 2009. godine. Takođe, osporavamo odgovore na žalbu i delove gde se tužilaštvo poziva na iskaze Miletića i Puhača, dvojice kolega koji su radili sa Radišom u Vojsci Srbije.

Da podsetimo, svedok Predrag Puhač svedočio je u ovom postupku kada je naveo da je Radiša Blažić, njegov kolega i da je bio arogantan i prepotentan.

- Radiša Blažić je bio u bateriji, ja sam bio u drugoj. Tada sam čuo od njega, da je bio u Istočnoj Slavoniji, da je bio haos, da je mogao da uzme ko šta hoće, oružje koje je Vojska Jugoslavije proglasila nekorisnim, prema mojim saznanjima sam čuo da su kod njega pronađene dve puške. To je samo tamo moglo da se nađe, to je švercovano oružje. To u magacinu JNA nije postojalo. On se hvalisao time - rekao je svedok.

- Blažić bio arogantan, prepotentan, često je bio na bolovanjima. Sedeo je sam u kancelariji i čitao novine, bio je u nekom svom svetu. Priče da je krvario za ovu zemlju, ja bi voleo da vidim gde je to on radio. Takođe, niko od kolega iz vojske neće reći nijednu lepu reč za njega. Stalno se hvalio, uvek su mu bila puna usta sebe - rekao je ovaj svedok.

Svedok Goran Miletić iz Inđije, kolega Radiše Blažića sa kojim je bio u vojsci rekao je da starijeg Blažića zna od 1997. i da mu je on bio nadređeni.

- Kada su u pitanju nestale bombe, to je bilo u Buđanovcima 1999. Radiša Blažić je bio komandir čete, dobio sam naređenje da zadužim dve ručne bombe i 150 metaka za automatsku pušku da bi on imao na terenu za ličnu odbranu. Otišao sam sa dva vojnika koji su bili na odsluženju vojnog roka do magacima. Video sam da su u jednom sanduku pokidane i prevrnute bombe, ali nisam odmah znao šta se dešava, šta tačno fali. Onda sam video da su neke nestale sa kutijom, a da je negde ostala kutija, ali bez bombe. Čini mi se da je nestalo 11 ili 12 komada - rekao je svedok Miletić i dodao da tvrdi da Radiša Blažić to znao - rekao je ovaj svedok na jednom od suđenja.

Na samom kraju izlaganja žalbe na presudu Radiši Blažiću, ispisanu na 24 strane, njegov branilac je istakao da se uzda u integritet suda i da veruje da će se razmatrati, kako je naglasio "samo dokazi koji su izvedeni u ovom postupku".

- Predlažem da sud usvoji žalbu Radiše Blažića. Moj klijent ne bi voleo da se kazna ukine već da se preinači - zaključio je advokat Duško Puđa.

"Uroš zaslužuje kaznu doživotnog zatvora"

Javna tužiteljka Apelacionog tužilaštva Bojana Đorđević je potom izjavila da traži odbacivanje žalbi Uroša Blažića i njegovog oca, te je navela da njihovom presudom zakon niti bilo kakva odredba nisu povređeni i da je odluka adekvatna.

- Stav Javnog tužilaštva jeste da okrivljeni Uroš Blažić zaslužuje kaznu doživotnog zatvora, ali zbog zakona nije mogao biti drugačije osuđen. Mišljenja smo da su sva veštačenja urađena u skladu sa zakonom i tražimo da se odbiju žalbe obojice okrivljenih i da se presuda potvrdi - istakla je kratko tužiteljka.

Sudija je naglasio da će sud žalbu Uroša Blažića, čiji advokat nije došao danas, razmatrati na sednici koja neće biti javna. Nakon razmatranja žalbi, Apelacioni sud će doneti odluku o presudi, koju može u celosti da potvrdi, da je preinači, a može i da je ukine i naloži da se suđenje ponovi.

