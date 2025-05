VELIKA AKCIJA POLICIJE! Zaplenjena velika količina heroina

Policija u Leskovcu uhapsila je danas Đ.A. (37) iz tog grada, jer je prilikom pretresa kuće koju osumnjičeni koristi, pronašla oko pola kilograma heroina i manju količinu kokaina za koje se sumnja da su bile namenjene za dalju prodaju.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Leskovcu, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenom je, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Prilikom pretresa kuće koju koristi osumnjičeni, policija je u kuhinji i dnevnoj sobi pronašla više kesica sa ukupno oko pola kilograma heroina i manjom količinom kokaina, koje su kako se sumnja bile namenjene za dalju prodaju, kao i vagicu za precizno merenje.

Autor: Dalibor Stankov