Porodica Zorana Marjanovića ponovo u sudu: Sin odbio da svedoči, a evo kako su se izjasnili brat i snaja

Suđenje Zoranu Marjanoviću nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu, a saslušani su članovi njegove porodice.

U sud su došli Marjanovićev sin, brat i snaja, Uroš, Miloš i Milica Marjanović.

Sin Zorana Marjanovića ponovo je iskoristo je zakonsko pravo da, kao član porodice, uskrati sudu svoje svedočenje.

Za razliku od njega, Zoranovi brat i snaja rekli su da žele da svedoče i da ostaju pri svojim iskazima. Za njih danas niko nije imao pitanja jer su u, od kada je postupak počeo iz početka, već dali iskaze.

Podsetimo, Miloš Marjanovič je na suđenju koje je održano u junu prošle godine ispričao da je pomagao Zoranu da traži Jelenu na nasipu u Borči nakon njenog nestanka.

- Krenuli smo kolima preko nasipa. Sve vreme smo bili usmereni na stranu prema Dunavu, jer je bila nepregledna, a na stranu na kojo je nađeno telo nismo ni gledali. Potrazi se pridružio policajac Boris Pucić, Zoran nije imao odziv od policije, pa mu je Boris pomogao. Jesmo se razdvajali tokom potrage, zato što su brat i otac odvezli dete kući, a ja sam nastavio da tražim sa Borisom - rekao je Miloš odgovarajući na pitanja sudije.

Na pitanje tužioca, kada je poslednji put u kući video Zorana, Jelenu i dete, on je rekao da je to bilo nakon što je odvezao suprugu na posao, ali da ne može da odredi koje je vreme bilo, kao i da je on posle toga otišao u sobu i zaspao i ne zna kada su oni su izašli iz kuće.

Na pitanje ko je gde sedeo u autu, on je rekao, prvo Zoran nazad sa detetom, pa se zamenio sa ocem i seo napred da bi mogli da izlaze i da je traže, a da je njihov otac sedeo nazad sa Janom.

Zoranova snaja Milica Marjanovič je na suđenju održanom u julu prošle godine rekla da je u danu kad je Jelena nestala bila Zoranova ćerka. Rekla je da se ne seća šta je devojčica rekla, ali da ostaje pri svom iskazu koji joj je pročitan, a u kom je rekla da je dete reklo da je njena mama nestala u travi i da je nisu našli.

- Ne sećam se šta sam pričala, prošlo je mnogo vremena, ali sam sigurna da nije pričala o tome da se u bilo kom momentu na nasipu razdvajala od Zorana - rekla je.

Na današnje suđenje nisu došle Jelenina tetka Ljubica Marković i njena frizerka Zorica Gemovič. Sudija je istakla da svedoke neće kažnjavati zbog nedolaska jer su dolazile u sud kada su suđenja odlagana. One će biti pozvane na naredno suđenje, koje je zakazano za 11. jun, a za tada je pozvan svedok Milan Radić.

Autor: S.M.