CRNI BILANS - Od početka godine u Srbiji UBIJENO 8 ŽENA! Sinovi i partneri uzimali živote majki i supruga! Jedna stvar naročito zabrinjava

Od početka godine u Srbiji je ubijeno osam žena, a najčešće su stradale od ruke svojih najbližih, bivših emotivnih partnera ili sinova.

U gotovo svim slučajevima počinioci su bili muškarci iz najbližeg kruga žrtava – oni koji su tvrdili da ih vole, s kojima su delile život i dom. U mnogim slučajevima, ubice su pre samog zločina bile nasilne prema svojim majkama i ženama. Mnoge su nasilje i prijavljivale, pojedini osumnjičeni su i kažnjavani zatvorskim kaznama, ali džaba. S druge strane, neretki su i slučajevi u kojima su majke zataškavale nasilje, štiteći svoje sinove sa psihičkim problemima.

Krvavi niz ove godine započeo je u januaru u Srbobranu gde je u noći između 7. i 8. januara Marton R. (37) usmrtio majku, Mirjanu R. (79) čije telo je pronađeno u porodičnoj kući gde je živela sa sinom. Prema nezvaničnim saznanjima, Marton R. je priznao da je udarcima usmrtio svoju majku. On je, inače, do sada tri puta pravosnažno osuđivan zbog nasilja u porodici. Poslednji put 2022. godine kada je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dve godine. Takođe, izricane su mu i hitne mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i to 2019. i 2022. godine.

Srbija je ponovo bila šokirana 28. januara kada je Jelenu Đ. (62), kako se sumnja, ubio sin D.J. (23) i zadao joj kobne udarce. Navodno, policija je više puta reagovala na prijave u ovoj porodici. Kako tvrde komšije ubijene žene, D.J. je imao psihičke probleme, međutim, majka Jelena je imala razumevanja za njega te nije želela da ga smesti u ustanovu za lečenje niti ga prijavi policiji. Nakon ubistva, on se sam prijavio policiji.

Slični stravični slučajevi nisu zaobišli ni Novi Sad. Tokom ove godine u ovom gradu počinjena su dva femicida - 2. februara i 22. aprila. Aleksandra R. (47) ubijena je 2. februara u porodičnom stanu gde je živela sa sinom Mihailom K. (21) koji ju je nasmrt izbo nožem. Ubistvu je prethodila svađa.

- Prve informacije ukazuju na to da je Mihailo, nakon svađe, zadao više uboda po telu svojoj majci koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta - rekao je izvor tada. Na Instagram profilu, dan pre zločina, osumnjiceni Mihailo je objavio snimak na kojem se vidi on sa Biblijom u ruci i krstom oko vrata.

Nesrećna Branka P. (39) je 22. aprila nastradala od ruke svog emotivnog partnera Bobana T. (59).

Branka P. ubijena je u stanu pred detetom, a na njenom telu bilo je više ubodnih rana. Boban T. zatečen je u stanu, a njegove kolege su nakon ubistva rekle da "nije bio incidentan", ali da je "voleo da popije". Prema rečima kolege, Boban T. je imao brak iza sebe, a Branka P. je sa njim živela u vanbračnoj zajednici. Istakao je da "na dan zločina ništa nije ukazivalo na to da će da dođe do takvog scenarija", i da je Boban T. tog dana bio "raspoložen i pričljiv".

Između dva ubistva žena u Novom Sadu, dogodilo se ubistvo i u Tutinu. Naime, baš 8. marta nađeno je telo Esme T. koju je, kako se sumnja, ubio bivši partner.

Esmu je, kako se sumnja, Ahmedin P. odvezao u jednu šumu nadomak Tutina, a zatim joj naneo smrtonosne povrede, telo sakrio, pa pobegao preko granice.

Prema pisanju medija osumnjičeni Ahmedin P. je, nakon zločina, pobegao u Bosnu i Hercegovinu, međutim, nakon izvesnog vremena vratio se u Tutin nakon čega je i uhapšen. Zbog smrti Esme T. uhapšen je i E.D., rođak Ahmedina P. koji mu je, kako se sumnja, pomogao da pobegne nakon zločlina. Esma T. bila je udovica, a prema rečima komšija, Ahmedin ju je proganjao u poslednje vreme.

Jezivo ubistvo žene dogodilo se i kod Smedereva. Dragica V. (56) ubijena je 12. marta u selu Osipaonica, a zbog tog zločina uhapšen je njen bivši emotivni partner Miodrag M. (66). Navodno, zločinu je prethodila žučna rasprava bivših emotivnih partnera. Miodrag je nakon zločina pokušao da pobegne, međutim policajci su ga ubrzo locirali, a zatim i uhapsili. Navodno, motiv ubistva je novčani dug koji je Dragica imala prema Miodragu.

Rasvetlavanje slučaja o tragičnom i brutalnom zločinu iz Čačka obistinio je najcrnje slutnje.

Mihailo B. ubio je 17. marta majku Milicu i oca Jovana u porodičnom domu u Čačku. Zločin se dogodio kada je sin koji je, kako kažu komšije, svaki dan obilazio majku i oca, ubio roditelje ubadanjem oštrim predmetom, a potom pobegao iz stana. On je uhapšen tri sata kasnije u selu Svračkovci kod Gornjeg Milanovca.

Nažalost, nije prošlo mnogo otkako nas je pogodila vest o ubistvu koje se dogodilo u ponedeljak 12. maja u Kragujevcu. Biljanu S. (41), ubio je bivši suprug Bojan R. (38) zadavši joj desetak uboda nožem po telu.

Kragujevačka policija saopštila je da je R.B (38) uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo i da je njemu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu određeno zadržavanje do 48 sati, uz napomenu da je zbog povreda zbrinut u Kliničkom centru Kragujevac.

Autor: A.A.