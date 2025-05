SEDAM MINUTA MISTERIJE U SLUČAJU DANKE ILIĆ Majka ponovo pred tužiocem, evo na koja pitanja će danas morati da odgovori

Saslušanje Ivane Ilić, majke Danke Ilić za čije ubistvo se sumnjiče Dejan Dragijević i Srđan Janković, zakazano je za danas. Ivana će tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru morati da govori o kobnom danu, a najveći fokus biće na vremenskim intervalima kako bi u potpunosti mogla da bude izvršena rekonstrukcija koju je naložio Apelacioni sud u Nišu.

- Pitanja će, manje-više, biti kao i na prethodnom saslušanju, s tim što će sada naglasak biti na vremenskim intervalima. Biće joj postavljena pitanja, na primer: kada je tačno krenula iz Bora za Banjsko polje, kada je tačno stigla, kada je fotografisala decu, kada je poslednji put videla Danku, kada je shvatila da je nema, kada je videla automobil, kada je pozvala supruga... - kaže izvor "Blica".

Vremenski interval koji je sporan je od 13.50 sati, kada je Ivana videla beli automobil, do 13.57 sati kada je Ivanin suprug, odnosno Dankin otac video osumnjičene.

Šta je Ivana ispričala na prethodnom saslušanju?

Kako su pisali mediji, Ivana je na prethodnom saslušanju detaljno pričala o kobnom danu.

Navodno, Ivana je ispričala je da misli da je iz stana krenula oko 12.45 ili 12.50 sati.

Kada je stigla u Banjsko polje, izašla je iz automobila, otvorila kapiju, a zatim ponovo sela u vozilo i odvezla se sa decom iza kuće. Rekla je da misli da se to dešavalo oko 13.06 ili 13.07 sati. Parkirala se i izvela decu u dvorište. Oni su se igrali, a ona ih je fotografisala i sve to je trajalo od 5 do 10 minuta, sve dok joj sin nije tražio vodu.



Potom opisuje da je otišla do svog ranca koji se nalazio na suvozačevom sedištu u automobilu, iz njega uzela vodu i dala je sinu. Kada je završio, on joj je vratio flašicu i ona je zatvorila i vratila je u ranac, a sve to, kako je ocenila, trajalo je oko dva minuta.

"Dalje navodi da je poslednji put videla Danku kako je krenula tom stazom da se penje ka brdašcetu, videla je da je nema i onda je počela da je doziva i da je traži pogledom po livadi gde su se igrali“, navodi se u optužnici.

Tražili su je po dvorištu, Dankin brat je dozivao sestru imenom, a kada je u 13.42 minuta došla do zadnjeg dela auta, pozvala je supruga i rekla da Danke Ilić nema. Suprug ju je pitao kako je nema i rekao joj da pozove policiju, što je i učinila.

Nakon tog poziva, u optužnici se navodi da je nastavila da traži devojčicu, a tada je kod kapije ugledala beli automobil sa natpisom „Vodovod“, ocenivši da je reč o „fijat pandi“ koje je verovatno službeno vozilo. Opisala je da se auto nalazio u blizini otvorene kapije da je jedan čovek sedeo na mestu suvozača, a drugi stajao pored kapije, ali nije mogla da ga opiše jer je bio okrenut leđima. Nije navela u koliko je sati uočila vozilo, ali je rekla da se ono zadržalo minut, dva, da je za to vreme taj čovek seo na mesto suvozača i da je auto otišao Ulicom vojvode Radomira Putnika.

Njeni svekar i svekrva su na imanje u Banjskom polju stigli između 14.00 i 14.30 časova, ostavila je sina kod njih i ona je nastavila sama da traži Danku po obližnjim ulicama i livadama.

Šta je sve naložio Apelacioni sud?

U postupku ponovnog odlučivanja u slučaju nestanka i smrti Danke Ilić (2), Apelacioni sud u Nišu je naložio dopunu istrage, ocenivši da je potrebno dodatno razjasniti okolnosti i proveriti valjanost prikupljenih dokaza, uključujući i odbrane saokrivljenih.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, novo sudsko veće, u izmenjenom sastavu, biće u obavezi da, između ostalog, sprovede rekonstrukciju pod identičnim uslovima kako bi se preciznije utvrdilo činjenično stanje, ali i da sasluša majku Danke Ilić, Ivanu.

"Obavljanjem rekonstrukcije događaja po kazivanju svakog okrivljenog ponaosob, posebno po kazivanju majke deteta I.I. (Ivane Ilić) koju ponovo ispitati u svojstvu svedoka, sve u identičnim meteorološkim uslovima, doba dana i pri identičnom međusobnom položaju objekata i parkiranog vozila u dvorištu kuće oštećene I.I. (Ivane Ilić) u naselju Banjsko polje i zaustavnih pozicija službenih vozila na ulici u blizini kuće - pojate", navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda u Nišu.

Rekonstrukcija će se obaviti, prema odluci Apelacionog suda u Nišu, na osnovu do sada prikupljenog dokaznog materijala (podaci iz zapisnika o uviđaju, skica lica mesta, foto dokumentacije i mišljenja veštaka iz određenih oblasti i ostalo).

Detaljno obrazloženje Apelacionog suda u Nišu koji je naložio da se dopuni istraga u slučaju Danke Ilić pročitajte u odvojenoj vesti.



Obrazloženje Apelacionog suda u Nišu zbog čega je ponovo srušena optužnica pročitajte u odvojenoj vesti.

Predmet prebačen u drugi sud

Kako je "Blic" pisao, postupak ispitivanja optužnice u slučaju Danke Ilić prebačeno je iz Višeg suda u Zaječaru u Viši sud u Negotinu.

Ta odluka je usledila nakon što je Apelacioni sud u Nišu u svom rešenju naveo da je potrebno optužnicu za smrt Danke Ilić ispitati u izmenjenom sudskom sastavu.

- To znači da sudije koje su na bilo koji način bile uključene u predmet - da li je to određivanje pritvora, ispitivanje optužnice, produženje pritvora, ne mogu postupati u novom ispitivanju optužnice. Zbog toga, Viši sud u Zaječaru je tražio da im se dodeli novo sudsko veće, a Apelacioni sud u Nišu je smatrao da bi predmet trebalo da se izmesti u najbliži viši sud u toj regiji. To je upravo Viši sud u Negotinu - pojasnio je tada izvor "Blica".

Udarili je vozilom, pa sakrili telo

Podsetimo, dvogodišnja devojčica Danka Ilić nestala je u Banjskom polju, a za njeno ubistvo optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Autor: D.B.