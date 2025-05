ŠTA JE SPORNO U PRVOM SASLUŠANJU MAJKE DANKE ILIĆ? Ona ju je poslednja videla, a sud sada traži da... (FOTO)

Ivana Ilić, majka male Danke Ilić (2) koja je nestala 26. marta prošle godine u Banjskom polju kod Bora, biće ponovo saslušana 16. maja na osnovu zahteva za dopunu istrage protiv Srđana Jankovića (51) i Dejana Dragijevića (51) koji se terete da su ubili Ivaninu ćerku Danku.

Viši sud u Negotinu je, po rešenju Apelacionog suda u Nišu, izričito tražio da se ponovo sasluša samo Ivana Ilić.

- Moguće je da je to traženo zato što je Ivana Ilić poslednja videla Danku, odnosno ona je dovela ćerku u Banjsko polje na svoje staro imanje sa kojeg je Danka nestala. Takođe, majka je tokom istrage izjavljivala da je videla osumnjičene kod svoje stare kuće u Banjskom polju otprilike u vreme ćerkinog nestanka. Tu je najveća misterija sedam minuta tokom kojih je Danka nestala - rekao je ranije izvor Kurira.

Očekuje se da na novom svedočenju akcenat bude bačen na vremenske intervale, tako da će Ivana ponovo morati precizno da ispriča kada je došla u Banjsko polje, u koliko sati je videla dvojicu optuženih radnika JKP „Vodovod“ Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, kada je pozvala supruga i slično.

Ivana Ilić je prvi put saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru 17. aprila prošle godine, kada je detaljno govorila o kobnom 26. martu. Tada je ispričala da su, pre nego što se sa decom uputila u Banjsko polje, u njihov stan u Boru došli njeni svekar i svekrva kako bi pričuvali decu kako bi ona otišla do opštine da završi neke obaveze.

Oni su, kako je ispričala, došli između 9 i 9.30 sati, a po njihovom dolasku Ivana se spremila i otišla u opštinu iz koje je izašla oko 10.45 časova i tada je pozvala supruga.

Po odlasku svekra i svekrve, kako je ispričala, čistila je stan sa starijim sinom, dok se Danka igrala. Kada su završili sa spremanjem, sela je na pod i igrala se sa decom, ali nije znala da precizira koliko dugo je trajala igra. Tada je sinu postalo dosadno, pa ga je pitala da li želi da šutiraju loptu. Tada odlučuje da ode u Banjsko polje, u domaćinstvo svog dede Joksima.

Ispričala je da misli da je iz stana krenula oko 12.45 ili 12.50 sati. Kada je stigla u Banjsko polje, izašla je iz automobila, otvorila kapiju, a zatim ponovo sela u vozilo i odvezla se sa decom iza kuće. Rekla je da misli da se to dešavalo oko 13.06 ili 13.07 sati. Parkirala se i izvela decu u dvorište. Oni su se igrali, a ona ih je fotografisala i sve to je trajalo od pet do deset minuta, sve dok joj sin nije tražio vodu.

Potom je opisala da je otišla do svog ranca koji je bio na suvozačevom sedištu u automobilu i iz njega uzela vodu i dala je sinu. Kada je završio, on joj je vratio flašicu i ona je zatvorila flašicu i vratila je u ranac. Sve to je trajalo oko dva minuta, ocenila je ona na prvom saslušanju.

- Dalje je navela da je poslednji put videla Danku kako je krenula stazom da se penje ka brdašcetu. Videla je da je nema, pa je počela da je doziva i da je traži pogledom po livadi gde su se igrali - navodi se u optužnici.

Dok su je tražili po dvoritšu, Dankin brat je dozivao sestru imenom, a kada je u 13.42 minuta došla do zadnjeg dela auta, pozvala je supruga i rekla da Danke nema. Suprug ju je pitao kako je nema i rekao joj da pozove policiju, što je i učinila.

Nakon tog poziva, u optužnici se navodi da je nastavila da traži devojčicu, a tada je kod kapije ugledala beli automobil sa natpisom "Vodovod“, ocenivši da je reč o službenom vozilu. Opisala je da se auto nalazio u blizini otvorene kapije i da je jedan čovek sedeo u kolima, dok je drugi stajao pored kapije, ali nije mogla da ga opiše jer je bio okrenut leđima. Nije navela u koliko je sati uočila vozilo, ali je rekla da se ono zadržalo minut-dva, da je za to vreme i drugi čovek ušao u auto i da je vozilo krenulo Ulicom vojvode Radomira Putnika.

Nedugo nakon toga je ugledala kako pristiže i njen suprug Miloš službenim automobilom kojim je upravljao njegov kolega, a nekoliko minuta kasnije i policija.

Njeni svekar i svekrva su na imanje u Banjskom polju stigli između 14.00 i 14.30 časova. Ivana je ostavila sina kod njih i nastavila je sama da traži Danku po obližnjim ulicama i livadama.

Podsetimo, dvogodišnja devojčica Danka Ilić nestala je u Banjskom polju, a za njeno ubistvo optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković. Sumnja se da su Dragijević i Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao da premesti telo devojčice. Radoslav je priveden 6. aprila, baš kao i Dejanov rođeni brat Dalibor Dragijević koji je preminuo 7. aprila u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Autor: D.B.