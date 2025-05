'Ništa nije ukazivalo...' Evo šta je prethodilo ubistvu Predraga i Ivane u Arilju

Branko Pušica (41), koji je u novogodišnjoj noći ubio supružnike Predraga (40) i Ivanu N. (37) u kafiću u Arilju, izneo je tokom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Užicu svoju verziju motiva zločina.

Kako je naveo, kobne večeri se posvađao sa Predragom zbog duga koji je, po njegovim rečima, iznosio oko 600.000 dinara, a poticao je iz ranijih poslovnih odnosa.

- Branko P., ili njegov otac, u svom rodnom kraju Radojni, ima neku mini hladnjaču i tu je malinu od proizvođača otkupljivao, a onda je prevozio u hladnjaču kod ubijenih. Navodno, na ime toga, kako je rekao u istrazi, ovi su mu ostali dužni oko 600.000 dinara. Međutim, tu priču nema nikakvih papira da potkrepi, jedino ako su radili na crno - saznaje se u istrazi.

Pušica je na saslušanju izjavio da se ne seća samog čina ubistva jer je, kako tvrdi, bio u alkoholisanom stanju. Tog dana, kako je ispričao, bio je u jednom ariljskom kafiću, a u krvi mu je nakon zločina izmereno više od jednog promila alkohola. On se seća rasprave sa Predragom, ali dodaje da pamti još samo "neki sneg" i ništa više.

Zločin koji je potresao Arilje i celu Srbiju dogodio se 31. decembra u prepunom kafiću, samo 15 minuta pre zatvaranja. Pušica je ušao u lokal, posvađao se sa žrtvama, potom izašao do automobila, uzeo pištolj, vratio se i pucao prvo u Predraga, a zatim u njegovu suprugu Ivanu, koja se nalazila na drugom kraju kafića. Predrag je preminuo na licu mesta, dok je Ivana, iako je davala znake života, ubrzo podlegla povredama u bolnici.

Prema rečima meštana, scena u kafiću bila je stravična – u lokalu su u tom trenutku bili brojni gosti, među kojima i deca. Samo pukom srećom nije bilo još žrtava.

- Pucati u pun lokal, prvo u gazdu, pa otići do drugog kraja i ubiti njegovu suprugu... Ceo grad tuguje - napisao je jedan Ariljac na društvenim mrežama. Drugi su dodali:

- U lokalu punom dece, doživotna kazna je malo.

O ubijenom paru svi imaju reči hvale. Meštani ih opisuju kao divne, vredne ljude i posvećene roditelje dvema devojčicama. Njihova tragična smrt ostavila je grad u šoku.

- Bili su divni, pozitivni. Ovo je velika tuga, svi su ih voleli. Sinoć su bili gosti kafića. Svi su bili šokirani onim što se desilo. On je pucao u 18.45 sati, a kafić je trebalo da bude zatvoren u 19 sati. Branko je pre mnogo godina radio sa njima kao otkupljivač malina za njihovu hladnjaču, to nije bilo skoro, tako da nikome nije jasno zbog čega ih je ubio. Upropastio je i njihovu porodicu i svoju. Oni su imali dvoje dece, a on ima troje - rekao je za Telegraf.rs meštanin Arilja koji je poznavao ubijeni par.

Majka ubijenog Predraga ispričala je da je Branko radio za njihovu firmu 15 godina, sve do njenog stečaja 2019. godine.

- Nikada nije bilo nikakvih problema. Moj muž je mnogo puta pomogao Branku. Samo tri dana pre zločina pili su zajedno kafu. Ništa nije slutilo na tragediju - rekla je, potresena.

- Branko je kod nas radio 15 godina. Bio je izuzetan radnik, njegov rad ne mogu da osporim. Firma nam je otišla pod stečaj pre šest godina i on kod nas ne radi od 2019. godine. Ostali smo u dobrim odnosima. Znam da nikada ni on o nama nije loše pričao, kao ni mi o njemu. Nikada nismo imali problema sa njim, niti je bilo šta ukazivalo na to da će nam ubiti sina i snaju - dodala je.

Meštani tvrde da je Branko u gradu bio poznat kao osoba koja je unosila nelagodu. Ima troje dece, a, prema nezvaničnim navodima, ranije je u porodici pokazivao nasilničko ponašanje. Jednu od ćerki je navodno tukao i razbio joj telefon o glavu, ali slučaj nije prijavljen.

- Ima tri ćerke. Jednu od njih je maltretirao, tukao, razbio joj je telefon o glavu, dete je pre četiri godine bilo plavo. Niko nije prijavio da tuče ćerku. Često se dešava da poludi - pričali su meštani Arilja tada.

