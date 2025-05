Dete sprečilo krvoproliće u Arilju: Mučki tukao bivšu ženu, pa je gurnuo sa terase

Sinoć, oko 20 časova, Darko Nikolić (34) pretukao je i gurnuo bivšu ženu K.N. (27) sa terase spoljnog stepeništa kuće u naselju Gruda u Arilju. Ona je tom prilikom zadobila teške povrede glave i kičme.

U toku tog maltretiranja G.G. je pritrčala da pomogne nesrećnoj ženi, ali i nju je Darko gurnuo niz stepenice. G.G. je tom prilikom zadobila povrede kičme.

Ove nemile scene gledao je sin bivših supružnika koji je i sprečio krvoproliće.

- Ja nisam bio tu kada se to dogodilo, dete, sin (6) je istrčalo do moje majke koja živi dole i reklo joj: "Tata bije mamu". Moja majka je potrčala gore da pomogne kada ju je on bacio, skotrljala se niz krov i pala na travu. U bolnici je sada. Uspela je da se uvuče u kuću, zaključa i pozove policiju- priča sin povređene G.C.

- On je mahao nožem, kažu mi komšije sada, komšije su meni i javile sve šta se dešava- dodaje sin.

Prema njegovom rečima, nasilnik je svoju bivšu suprugu tukao, udarao joj glavom po celom stanu, svuda ima krvi. Bacao je namestaj kroz prozor, a onda je kad je došla i policija uhvatio za kaiš i bacio je sa stepenica uz reči: "vodite ovo g....".

- Neverovatno mi je da niko od komšija nije pritrčao da pomogne, da se umeša... Dete je kod njenih sada, a ovde je živela kao podstanarka. Ona je jadna izgubila i svest tu na betonu. Samo da obe budu dobro. Ja kad sam došao moja majka je bila na kevetu u velikim bolovima, oko 18h popodne je došao. Kad je video moju majku na vratima pitao je šta ćes ti ovde i šutnuo je- priča sin povređene žene i dodaje da mu je žao što nije bio tu.

Kada je došla policija Darko Nikolić je izvukao dva noža. Nije hteo odmah da se preda, ali ubrzo uz razgovor sa policajcima se predao.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Požegi.

Autor: S.M.