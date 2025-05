DRAGANA SOTIROVSKI I NJENI SARADNICI OSTAJU U PRITVORU JOŠ 2 MESECA: Bivša gradonačelnica Niša na udaru zbog brojnih malverzacija!

Viši sud u Nišu potvrdio je da je bivšoj gradonačelnici Niša, Dragani Sotirovski i još trojici njenih osumnjičenih saradnika produžen pritvor za još dva meseca, tako da iza rešetaka mogu biti najduže do 16. juna ove godine.



- Rešenjem Apelacionog suda u Nišu produžen je protiv osumnjiđenima D.S, D.N, D.N. i Z.S. za još dva meseca, tako da po ovom rešenju pritvor protiv osumnjičenih može trajati najduže do 16. jula 2025. godine. Pritvor je protiv osumnjičenih produžen jer su osumnjičeni osnovano sumnjivi da su izvršili krivična dela za koje je propisana kazna zatvora od dve do 12 godina, dakle kazna zatvora preko 10 godina, kao i jer su način izvršenja dela i težina posledica krivičnih dela doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano vođenje krivičnog postupka - saopštila nam je portparolka Višeg suda u Nišu.

Bivša gradonačelnica Niša i njeni saradnici su uhapšeni 21. februara zbog sumnje u malverzacije sa angažovanjem građevinske firme usled proglašavanja sumnjivih vanrednih situacija. Sumnja se da je kao predsedavajuća Štaba za vanredne situacije Dragana Sotirovski koristila priliku da angažuje firme neposrednom pogodbom, suprotno zakonu o javnim nabavkama.

Istraga protiv bivše gradonačelnice Niša je proširena tako da se sada istražuje i njeno angažovanje konsultantskih firmi iz Srbije kojima je Grad Niš plaćao velike svote novca za nepostojeće savete. Istraga je proširena tako da se Sotirovski sumnjiči i da je sklopila devet ugovora o konsultantskim uslugama gde je navodno oštetila državu za oko 11,2 miliona dinara, a što je kako se navodi u saopštenju policije pokušala da prikrije u revizorskoj kontroli.

