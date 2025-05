Smrt Mateja Periša podiglo je čitav region na noge, a njegov otac je pričao kakav je život tri godine nakon najvećeg gubitka u životu.

Prošle su tri godine otkako je telo Mateja Periša pronađeno u Dunavu, nakon višenedeljne potrage koja je potresla čitav region. Od tog trenutka, njegov otac, Nenad Periš, postao je simbol dostojanstva, vere i neizmerne roditeljske ljubavi.

O tome kako izgleda život sa takvim gubitkom, da li je pronašao odgovore i mir, pričao je za jutarnji program Kurir televizije Nenad Periš.

- Teško je izdvojiti jednu stvar po kojoj ga pamtim, živite sa životom koji je nekako prošlost, a u principu je sadašnjost i budućnost. Iste stvari okrećete po glavi, sećam se sličnih situacija, zamišljam budućnost. Javljali su mi se roditelji sa sličnim pričama, svako od nas ima brige bez obzira kako to podnosimo i svako očekuje razumevanje. Dakle, razmenjivali smo mišljenja, ali de fakto je čovek u tim trenucima najčešće sam, to mu ostane, ali pomoć ljudi i saosećanje kada vas ljudi bodre, ipak pomaže i tada čovek oseti da na kraju krajeva nije sam, to je ipak život sa kojim putuješ i tražiš utehu u veri. Jedino to daje snagu da se korača napred.

Periš se osvrnuo na ogroman interes javnosti i medija dok se tražio njegov sin:

- Susretao sam se sa puno novinara, koliko god znaš da je to njihov posao i da nekada daješ intervju samo zbog interesa javnosti, ipak su utisci o svemu tome pozitivni, nemam negativnu uspomenu svih tih odnosa, oni su radili svoj posao. Kada sam zamolio da ne dođu na sahranu, zaista se niti jedna kamera tamo nije pojavila, to je pokazatelj da smo ipak ljudi i da bez obzira na profesiju umemo da razumemo težinu trenutka.

Za ove ostale, a naročito policiju i sve koji su tražili Mateja, nemam ništa drugo osim reči hvale. Puno puta sam govorio i nastaviću, biću zahvalan ljudima, slučaj je bio težak. Često puta pomislim da čovek, roditelj, nije zaslužio ovakvu patnju. To je neverovatna muka. Međutim, to dovede čoveka da preispita samog sebe i da pronađe snagu. Ja sam svedok da postoji put. Put je istina, a ne da se zavaravate sa nekim razmišljanjima, treba prihvatiti tu ljubav i emociju od deteta, treba sa tim nastaviti. Moj put i savet je vera. Takva iskrenost dovodi da znate da nije kraj.

Autor: D.B.