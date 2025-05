IZREŠETAO POZNANIKA PO NOGAMA: Produžen pritvor muškarcu iz okoline Vranja

Iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju potvrđeno je Kuriru da je D. H. (37) iz okoline Vranja produžen pritvor za još 30 dana. Prema navodima tužilaštva istraga je u toku.

Kako se saznaje, saslušan je veći broj svedoka, dok se osumnjičeni brani ćutanjem.

Podsećamo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su D. H. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška telesna povreda i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- On se sumnjiči da je 14. aprila ove godine, na putu u selu Gornji Neradovac iz vatrenog oružja ispalio više hitaca i teško povredio muškarca (37) iz Vranja. Policija je u pretresu kuće osumnjičenog pronašla automatsku pušku i oduzela je. Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu - navedeno je tada nakon hapšenja u saopštenju policije.

Tužilaštvo navodi da je zbog ranije neraščišćenih odnosa, H.D. pucao sa više metaka iz vatrenog oružja u pravcu nogu oštećenog K.M. pri čemu mu je naneo prostrelne rane. Oštećeni je tom prilikom zadobio teške telesne povrede.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira hapšenje je usledilo nakon što se muškarac predao policiji.

