UBO BABU U OBRAZ, PA U STRELJANI PUCAO SEBI U ČELO: Komšije progovorile o jezivom događaju koji je potresao Beograđane

Stanari zgrade na Voždovcu u Beogradu gde je mladić (28) živeo sa ocem i bakom (83), koju je juče napao nožem, nakon čega je otišao u streljanu kod stadiona Partizan i izvršio samoubistvo, šokirani su porodičnom tragedijom koja je zadesila njihove komšije.

- Ja ne mogu da verujem, poznajem tu porodicu. Mladić je živeo sa ocem i bakom. Međutim, ne znam mnogo o njima, mladić se uvek javi kad prođe i to je to, a baku smo slabo viđali, nije bila pokretna, sretnem je samo u prolazu kad je izvedu malo napolje na vazduh, inače je sve vreme u stanu - kaže za Kurir jedan komšija i dodaje:

- Jako me je potreslo to što sam čuo, ne mogu da shvatim da je on uradio tako nešto.

Podsetimo, prava drama odigrala se sinoć kod Partizanovog stadiona, kada je 28-godišnji mladić sebi presudio u streljani! Pre nego što je sebi pucao u glavu, navodno je u porodičnom stanu povredio svoju babu. Kako se saznaje, povređena starica nije životno ugrožena.

Kako smo ranije preneli, jezivi incident dogodio se oko 18 časova. Mladić je došao u streljanu, iznajmio pištolj i veću količinu municije. Pucao je u metu, a zatim iznenada okrenuo oružje ka sebi i pucao direktno u čelo.

- Niko od prisutnih u streljani nije ni slutio šta se sprema. Mladić je delovao normalno. Kad je povukao oroz i pucao sebi u glavu, svi su zanemeli - rekao je izvor.

Nešto pre toga, policija je dobila prijavu za porodično nasilje na Voždovcu. Otac je prijavio da je njegov sin napao njegovu majku. U stanu je zatečena starija žena sa ranama od noža i tragovima davljenja. Hitno je prevezena u bolnicu, a policija je odmah krenula u potragu za njenim unukom. Potraga je okončana nakon što je policiji javljeno da se mladić ubio u streljani.

- Proverom identiteta preminulog mladića utvrđeno je da se radi o mladiću za kojim se traga zbog porodičnog nasilja na Voždovcu - objašnjava izvor.

Motivi ove porodične tragedije za sada su nepoznati. Oni koji su poznavali mladića u šoku su, tvrde da ništa nije ukazivalo da bi mogao da digne ruku ni na koga, a kamoli na svoju baku i sebe.

- Čuli smo da je babu ubo u obraz. Moguće da je mislio da je povredio babu mnogo teže ili da ju je ubio, pa da je digao ruku na sebe zbog griže savesti - kaže komšija sa Voždovca.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Autor: Marija Radić