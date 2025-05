OVO JE ŽELJKO (39) KOJI JE STRADAO SA OCEM OD STRUJNOG UDARA! Milovan dotrčao da pomogne sinu, komšija ih obojicu zatekao mrtve (FOTO)

Željko Marjanović (39), koji je zajedno sa svojim ocem Milovanom izgubio život u tragičnoj nesreći, stradao je tokom košenja trave u dvorištu porodične kuće. Nesreća se dogodila, prema prvim informacijama, kada je tokom radova došlo do kobnog kontakta sa naponskim kablom u zlatiborskom selu Dobroselica.

- Nesreća se dogodila pod još nerazjašnjenim okolnostima, kada je Željko kosilocom kosio travu i došao do ograde od bodljikave žice pored jednog stuba za struju. Nekako je došlo do njegovog kontakta sa žicom kroz koju je na još neutvrđen način došla struja. Došlo je do strujnog udara, a otac mu je pritrčao u pomoć pokušavajući da ga odvoji, ali je i njega tada udarila struja - pisali smo ranije.

Milovanovo zapomaganje prethodno dok je pokušavao da pomogne sinu čuo je njihov komšija, koji je udaljen nekoliko minuta.

- Kada je komšija došao video je sina i oca na žici. Pošao je i on da im pomogne, ali u momentu kada je dodirnuo sina i njega je udarila struja. Valjda što je bio samo dodir njega je udar odbacio, te je preživeo - dodao je naš izvor.

U ovom tragičnom događaju život su izgubili Željko Marjanović i njegov otac Milovan (53), a komšija je, kako smo već pisali, čudom preživeo.

Željko je inače bio diplomirani inženjer energetike, studirao je i diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Obavljao je funkciju rukovodioca sektora za energetiku i investicije u Elektrodistribuciji Užice. Iza sebe je ostavio suprugu i decu.

Njihovi bliski prijatelji uveliko se opraštaju od obojice na društvenim mrežama. Ova vest potresla je ne samo njihovu porodicu, već i kolege i ceo komšiluk.

- Moje dobre komšije. Bog da vam dušu prosti... Velike nesreće i tuge. Jutro sam dočekala plačući, neka počivaju u miru - samo su neki od komentara.

