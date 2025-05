Bato ove godine ih čistimo sve... započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg’o, poludeo sam, brate poludeo sam, sanjam pobegao mi auuu ja reko’, a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže...”.

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT), tu poruku na telefonskom programu Skaj poslao je Lazar Ilić, jedan od optuženih pripadnika kriminalne organizacije koja je planirala da ubije Budvanina Marka Ljubišu Kana.

Tu telefonsku poruku, konstatuju specijalni tužioci, poslao je prvog dana 2021. godine, a istom sagovorniku zatim i fotografiju pištolja “glok”, koji su mu dvadesetak dana kasnije oduzeli policajci nakon pretresa stana u Budvi...

“Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k’o drvo ono u bgu, hahahaha...”, prosleđuje Ilić u nastavku komunikacije

SDT je tu optužnicu podigao početkom marta 2025. godine, a u njoj se navodi da su kriminalnu grupu stvorili Kotoranin Radoje P. Zvicer i Nikola V. Vušović zvani Džoni sa Vračara.

Kao članovi te organizacije navode se Mario M. Milošević iz Podgorice, Radovan L. Mujović iz Nikšića, Ivan Z. Biletić iz Berana, Aleksandar B. Ćetković, stalno nastanjen u Budvi, Davor S. Kordić sa prebvalištem u Budvi, Damir S. Mandić iz Podgorice i Branko R. Simić iz Užica...

Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2020. godine Zvicer i Vušović organizovali kriminalnu grupu koja je planirala da Kana ubije u januaru 2021.

Pojašnjava se da je Biletić imao zaduženje da obezbedi da Savić i Ilić uđu iz Srbije na teritoriju Crne Gore van graničnih prelaza uz izbegavanje granične kontrole i da ih smesti na sigurne lokacije: “Kako bi ostvarili svoje zadatke na teritoriji Budve, koji su im određeni od organizatora kriminalne organizacije”.

Kordićev zadatak, piše u dokumentu SDT-a, bio je da prikuplja podatke o najpogodnijem mestu za ubistvo Ljubiše Marka zvanog Kan i njemu bliskih osoba, zatim o objektima u kojima borave i da te lokacije fotografiše, te da o prikupljenim informacijama obaveštava organizatora kriminalne organizacije.

U tom tužilačkom aktu navodi se da je Ćetkovićevo zaduženje bilo da na kriptovanoj “Sky Ecc” telefonskoj aplikaciji formira grupu sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije, među kojima je bio i Strahinja Savić, kako bi u grupnoj komunikaciji svi bili obavešteni kada Savić dođe u Crnu Goru.

Mandić je, prema istim navodima, nabavljao i u zatvor unosio kriptovane telefone sa “Skaj” aplikacijom za pripadnike kriminalne organizacije, dok je okrivljeni Simić imao zadatak da izvršava upustva i naredbe organizatora kriminalne organizacije.

U odbrani pred SDT-om, Mario Milošević negirao je da je počinio krivično delo i rekao da ne može biti saizvršilac krivičnog dela sa osobama koje ne poznaje.

Naveo je da mu nije jasan zaključak da je nekoga pratio, kada je u tom vremenu bio u zatvoru. Takođe je u odbrani naveo da nikada nije bio u posedu, niti je koristio kriptovani telefon.

Krivicu je negirao i Biletić, dok je Mujović izjavio da nikada nije koristio bilo kakav kriptovani telefon, jer se u zatvoru nalazi već pet godina.

I okrivljeni Ćetović je negirao da je koristio kriptovani telefon, kao i da u navedenom periodu nije ni bio u Crnoj Gori.

U svojoj odbrani na zapisniku pred Specijalnim državnim tužilaštvom u novembru 2024. godine, Mandić je negirao krivicu, potencirajući da nije izvršio bilo koje radnje u pravcu izvršenja krivičnog dela kao pripadniku kriminalne organizacije.

Ko je ko na Skaju

Da je Zvicer koristio nalog na kriptovanoj Skaj aplikaciji tužioci, kako piše, zaključuju iz sadržina tih komunikacija...

Navode da je sa naloga koji citiraju u optužnici drugom članu eklpe poslao selfi fotografiju, na kojoj se vidi muško lice na ogledalu sa bradom, koje u grudnom delu i predelu leve i desne ruke ima ožiljke...

“Na koju fotografiju mu korisnik pina JD47MN šalje poruku sadržine: ‘E lele kako si izgoreo’. Nakon čega... Radoje Zvicer šalje: ‘Lako je to nego kakav sam’. Nakon čega korisnik pina JD47MN odgovara: ‘Ču kakav, nije to ništa, ne zezaj samo da te ništa ne boli. Kakav ti oćeš da budeš života ti posle toliko metaka. Ajde ne sprdaj se, odlično je to sve cago. Bogu hvala’.

Dodaje se da je Zvicer preko kriptovane aplikacije slao poruke i nakon što mu se rodio sin krajem decembra 2020. Na čestitke je odgovorio porukama: ... “Večeras sami pjevamo. Sjutra Tanja Savić. Preksjutra Jadranka i još jedan strašan iz PG. Pa vi vidite kad ćete”.

SDT zaključuje da je Damir Mandić bio korisnik pin naloga M9DA8V na “Sky Ecc” aplikaciji na osnovu komunikacija sa ostalim korisnicima...

“Navodi se da je 6. jula 2020. poslao poruku NN licu: “... Stiglo mi jutros pravosnažna presuda da platim Duškovoj ženi za 15 dana 37.000”.

Tužilac zaključuje da je opšte poznata činjenica da je Mandić pravosnažno osuđen za ubistvo novinara Duška Jovanovića.

Ilić i Savić se u sudu setili policijske torture

Ilić je ranije u podgoričkom Višem sudu negirao izvršenje krivičnog dela, rekavši da u Crnu Goru nije došao da ubije Kana, već zbog problema koje je imao u Srbiji.

Takođe je negirao da je član kriminalne grupe.

“Ne poznajem Marka Ljubišu Kana. Nisam član nijedne kriminalne organizacije. Pretrpio sam torturu policije kada sam uhapšen. Policajci u civilu su me tukli pištoljem po glavi. Rekli su mi da kažem da sam pao. Ranija izjava optuženog Strahinje Savića je netačna. Pretpostavljam da je i njega tukla policija, pa da je zbog toga dao takvu izjavu”, izjavio je tada optuženi.

Dodao je da su policajci za koje je naveo da su ga tukli, rekli da će da ga ubiju.

Tada je u podgoričkom Višem sudu i Savić negirao svoju raniju izjavu datu u Specijalnom državnom tužilaštvu, kada je detaljno objasnio planiranje tog krivičnog dela.

“Bio sam primoran tada da tako izjavim. U policiji sma prošao torturu. Pretili su mi. Vidio sam da su i Ilića tukli. Pretpostavio sam da će se to i meni dogoditi i ko zna šta još. Oni su mi rekli: ‘Mi sve znamo’ i da priznam to što kažu. Dali su mi sliku nekog čoveka da prepoznam... Nisam došao nikog da ubijem”, tvrdi Savić.

Kan: Ne poznajem nikoga od napadača

Svedok oštećeni Ljubiša Marko, u svedočkom iskazu pred tužilaštvom, naveo je da ne poznaje bilo koga od okrivljenih i da mu nije jasno šta su oni imali protiv njega, jer sa svoje strane protiv istih nema ništa.

Ni sa jednim od okrivljenih, rekao je, nema bilo kakvu raspravu, počev od izvršioca pa do nalogodavaca i naglasio da ih bukvalno ne poznaje.

Rekao je da je u to vreme imao ali i da i danas poseduje blindirani “mercedes”, objašnjavajući da je poslednji pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu.

Naveo je da su u avgustu 2019. godine ranjena njegova dva bliska prijatelja Slovinić Goran i Dragan Marković na terasi lokala u Starom gradu u Budvi.

Rekao je da je upoznat da je on bio meta, ali da tada izbegao napad.

Pre toga, kako je ispričao, ranjen je dva puta 2009. i 2013. godine.

Izjavio je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenih i nije postavio imovinskopravni zahtev.

I Goran Slovinić je kazao da ne poznaje bilo kog od okrivljenih protiv kojih se vodi istraga...

