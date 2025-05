DA BI SE TO SVE DESILO U LETU POTREBNA JE VELIKA SNAGA: Zato je nejasno šta se dogodilo Novosađanki tokom parasejlinga!

"Brod i sve sigurnosne stvari proveravaju se svako veče, o bezbednosti se najviše vodi računa, ali važno je da se ljudi ne upuštaju u ovu avanturu ukoliko imaju neki strah", naglasili su iz agencije

Tragedija u kojoj je Novosađanka (19) nastradala tokom parasejlinga u Budvi, potresla je čitav region. Nema osobe koja se nije zapitala šta se to dogodilo tokom leta iznad mora, koji je trebalo da traje desetak minuta, kada je devojka sa 50 metara visine upala direktno u more. I dok se čekaju zvanični rezultati istrage koju vodi Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, pojavljuju se razne teorije o tome zbog čega je devojka otkačila sigurnosni pojas i pala u more.

Tim povodom Kurir je stupio u kontakt i sa agencijom u kojoj se tinejdžerka prijavila za ovaj ekstremni sport. Iako, zbog istrage koja je u toku i poštovanja prema porodici nastradale devojke, nisu želeli da komentarišu konkretnu nesreću, koja se desila 28. maja, iz agencije su istakli da su vrlo potreseni događajem. Kako kažu, "niko, pa ni oni, nisu polazili od pretpostavke da bi osoba tokom leta uradila nešto nepromišljeno što bi moglo dovesti do tragedije".

Podsetimo, tragedija se dogodila kada se tinejdžerka, iz zasad neutvrđenih razloga, odvezala sa sigurnosne sajle i pala sa visine od oko 50 metara pravo u more. Hitna pomoć je odmah odreagovala, međutim, devojci nije bilo spasa.

- Iz poštovanja prema porodici, ali i zbog toga što je sama istraga u toku, nemamo nikakav komentar u vezi samog slučaja. Velika je tragedija u pitanju - rekli su za Kurir iz agencije i potom objasnili kako uopšte funkcionise parasejling, navodeći da je bezbednost ovog sporta na izuzetno visokom nivou.

- U pitanju je jako jednostavan, iako ekstreman sport koji zavisi od vremena, odnosno vetra. Najpre, osobi koja se prijavi za parasejling se sve detaljno objasni i pre ulaska na brod, a potom naši pomoćnici na brodu osiguravaju bezbednost, odnosno stavlja se pojas oko nogu i veže se oko struka, daje se takođe i prsluk za spasavanje - objašnjava naš sagovornik i dodaje da se radi o sportu na koji mogu ići i deca od četiri godine zajedno sa roditeljima, stoga se može zaključiti da se izuzetno vodi računa o samoj bezbednosti.

Prema rečima našeg sagovornika, visina do koje doseže kanap zavisi od vetra, a reč je o visini od oko 150 metara pa do 250.

- Brod i sve sigurnosne stvari proveravaju se svako veče, o tome se najviše vodi računa, ali važno je da se ljudi ne upuštaju u to ukoliko imaju neki strah. U svakom slučaju, savetuje se da se drže i sačekaju ukoliko se uplaše, svakako sve ukupno traje 10 minuta od poletanja - dodaju.

Kako saznajemo, da bi se u toku samog leta skinuo prsluk i sigurnosni pojas potrebna je velika snaga, stoga se još uvek ne zna šta se tačno dogodilo na toj visini i šta je stvarni razlog tragedije, što će, u svakom slučaju, istraga pokazati.

Podsetimo, na društvenim mrežama se nakon nesreće pojavio i vrlo uznemurujuć snimak na kom se vidi trenutak pada devojke.Pad devojke snimila je kamera koja se nalazi na samom padobranu.

Snimak traje tridesetak sekundi, a kamera je zabeležila kako devojka najpre pokušava da otkači sigurnosni pojas, a kada joj to uspeva, skida sa sebe prskuk za spasavanje, otkopčava pojas kojim je bila vezana preko stomaka, a potom iskače iz "sedišta" i sa 50 metara visine pada u more.

Pošto je upala u vodu, devojku su stavili na čamac i odvezli je do marine, gde ju je preuzela ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

U međuvremenu se za portal "Alo" oglasio Mirko Krdžić vlasnik agencije za vodene sportove.

- Žao mi je zbog smrti devojke. Nadam se da ću videti njene roditelje da im izjavim saučešće. Svi smo u šoku posle nesreće koja se dogodila. Pilot, koji je vozio gliser, bio je nem posle pada devojke, nije bio u stanju da progovori. Ja sam otišao na mesto nesreće čim su mi javili. Radim ovaj posao 20 godina, a to je više od 1.000 letova i sve je bilo u redu - rekao je Mirko Krdžić u telefonskom razgovoru za "Alo" i naveo da ne može da iznosi detalje iz istrage. On je izjavio da je nemoguće ispasti iz "sistema" ukoliko to ne želite.

- Devojka je bila raspoložena i vesela pre leta. Nije bila ni pijana niti drogirana. Nije pokazivala strah od letenja niti visine. Ona je na početku leta mahala prijateljima koji su bili na plaži, kao i oni njoj. Napravljen je krug pored plaže i sve je bilo u redu. Ne znamo šta se dogodilo i zbog čega je otkopčala sigurnosne pojaseve i iskočila. Pretpostavljam da to nije uradila svesno, već u trenutku nekontrolisanog straha, koji se iznenada pojavio... – navodi sagovornik, koji je još uvek potresen događajem.

Autor: D.B.