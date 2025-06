POZNAT UZROK SMRTI TAMARE NOVAKOV (19) Šest meseci se tragalo za njom, njen partner takođe mrtav: Evo šta je pokazala obdukcija

Telo Tamare Novakov (19) iz Jevremovca kod Pančeva, koja je nestala 19. oktobra 2024. godine kada je izašla iz kuće sa dečkom Elvisom Nikolićem (23), nađeno je 20. aprila u kanalu Dunav - Tisa Dunav, saznaje nezvanično "Blic".

Navodno, telo je nađeno u kanalu između Jevremovca i Janošika i to u blizini mesta gde je policija ranije izvadila telo njenog dečka Elvisa Nikolića.

U međuvremenu, po nalogu tužilaštva, urađena je obdukcija tela nesrećne devojke, kojom je utvrđeno da smrt nije nastupila nasilnim putem.

Izašla sa dečkom nakon međusobne prepirke

Podsetimo, kako je "Blic" pisao Tamara je iz svoje porodične kuće izašla sa dečkom Elvisom i to nakon međusobne svađe i rasprave.

- Veče pre nestanka on je spavao kod nas, zapravo je vrlo često to radio. To veče su se svađali, a zatim izašli iz kuće i peške krenuli da stopiraju do mesta u kome je njen dečko živeo - rekla je ranije Tamarina majka za medije.

Telo nađeno u kanalu Dunav - Tisa - Dunav

Tačno šest meseci nakon nestanka, telo Tamare Novakov nađeno je i to u kanalu Dunav - Tisa - Dunav.

- Jedan od slučajnih prolaznika primetio je telo nakon čega je o svemu obavestio policiju. Po ustaljenoj proceduri policija je, zajedno sa pripadnicima Vatrogasno - spasilačke jedinice, izašla na teren. Telo je izvučeno na obalu, a zatim su lekari konstatovali smrt - rekao je izvor "Blica" iz istrage.

Urađena obdukcija

U međuvremenu, po nalogu tužilaštva, urađena je obdukcija Tamare Novakov kako bi se utvrdilo tačno vreme i uzrok smrti. Prema nezvaničnim saznanjima "Blica" obdukcijom je utvrđeno da nema tragova nasilne smrti.

- Smrt je nastupila davljenjem. Na telu nisu uočene povrede - kaže dobro upućen sagovornik "Blica".

Elvisovo telo nađeno osam dana nakon nestanka

Inače, kako je "Blic" ranije pisao, osam dana nakon nestanka Tamare i Elvisa, policajci koji su radili na ovom slučaju, našli su telo nesrećnog mladića.

- Obdukcijom je utvrđeno da se Elvis utopio, odnosno na njegovom telu nisu primećene povrede - rekao je izvor iz istrage ranije.

Tamarina sestra demantovala glasine

Kristina Novakov, Tamarina sestra, ranije je u ispovesti za "Blic", pričala o odnosu koji je njena sestra imala sa dečkom Elvisom. Tada je demantovala glasine da su bili u svađi i da su se često sukobljavali.

- Godinu i po dana su bili zajedno. Nikada se nisu svađali, on je uvek bio pažljiv prema njoj. Ne bi tako dugo ni opstali zajedno da su imali bilo kakvih razmirica. Nas je šest rođenih sestara, nekoj od nas bi se valjda požalila. Razmišljam šta je moglo da krene po zlu, ali se ne usuđujem da o tome javno govorim. Ne bih želela ni policiji da otežavam posao i da se na bilo koji način mešam u istragu - rekla je Kristina ranije.

Autor: Dalibor Stankov