'Kada sam videla automobil, molila sam Boga da to nije on' Potresna ispovest verenice Ivana ubijenog u centru Beograda

Mladić Ivan A. (24) ubijen je u brutalnoj likvidaciji u centru Beograda, a moguće je da je bio kolateralna šteta, odnosno na meta napada nije bio on, već njegov prijatelj koji je sedeo u istom lokalu.

Verenica ubijenog Ivana Lj. P, u potresnoj ispovesti kaže da je za tragediju saznala na poslu, van Beograda, gde radi kao animator za decu.

- Zvala me je devojka njegovog druga i rekla da pogledam objavu na Instagramu. Kada sam videla automobil, samo sam molila Boga da to nije on, da nije bio u njemu. Kada su izašli njegovi inicijali, shvatila sam da je to to. Moj život je stao tog trenutka - navodi kroz suze potresena devojka.

