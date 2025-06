Uhapšen vlasnik ringišpila u Batajnici: Troje dece povređeno, pukao lanac vrteške

M. M. (26), vlasnik ringišpila u Batajnici na kojem je, kako je saopšteno, došlo do povređivanja troje maloletnika, zadržan je zbog sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti i krivično delo Laka telesna povreda.

"Nakon što je obavešten da je u naselju Batajnica došlo do povređivanja tri maloletna lica koja su se nalazila na ringišpilu, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je u saradnji sa policijskim službenicima PS Zemun – PI Batajnica izvršio uviđaj lica mesta u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, nakon čega je po nalogu javnog tužioca prema vlasniku ringišpila – okrivljenom M.M. (26) doneto rešenje o zadržavanju zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti i krivično delo Laka telesna povreda", saopštilo je Treće OJT. Javni tužilac je naložio da se pribave svi materijalno dokazi, da se izradi fotodokumentacija, prikupe obaveštenja od svih očevidaca, kao i da se pribave povredne liste oštećenih, te da se okrivljeni uz krivičnu prijavu u zakonskom roku dovede u tužilaštvo na saslušanje. Podsetimo, kako se nezvanično navodi, do nesreće je došlo dok su se deca vozila na vrtešci, a u toku je bila proslava seoske slave Duhova. Pokušavali su, navodno, da uhvate igračku koja je bila zakačena za šipku, ali se lanac otkačio što je dovelo do iskakanja šipke koja je udarila u ringišpil sa decom.

Autor: S.M.