UKINUT PRITVOR JEDNOJ OD OSUMNJIČENIH U SLUČAJU PADA NADSTREŠNICE: Zorica Slavković Marković u kućnom pritvoru

Rešenjem Vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu, Zorici Slavković Marjanović, jednoj od osumnjičenih koja se nalazi u pritvoru posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, određen je kućni pritvor uz primenu elektronskog nadzora i zabranjeno napuštanje stana.

Ovo rešenje je veće jednoglasno donelo danas na sednici, odlučujući o predlogu za ukidanje pritvora branilaca okrivljene.

Ova mera, kako se navodi u saopštenju Višeg suda u Novom Sadu, po ovom rešenju može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja na izdržavanje kazne koja se sastoji u lišenju slobode, s tim da po ovom rešenju može trajati najduže tri meseca.



- Po stavu veća, u odnosu na okrivljenu Zoricu Slavković Marjanović, obezbeđenje prisustva okrivljene i nesmetano vođenje krivičnog postupka može se postići i blažom merom, imajući u vidu da je u odnosu na okrivljenu otklonjen pritvorski osnov propisan odredbom čl. 211 st. 1 t. 3 ZKP, dakle da je u odnosu na okrivljenu osnovan pritvorski osnov propisan odredbom člana 211 st. 1 t. 4 ZKP, odnosno zbog uznemirenja javnosti, pri tome ceneći njene lične prilike - navodi se u saopštenju. - Sve pobrojane okolnosti su, po stavu veća, u ovom momentu takvog kvaliteta i intenziteta da se svrha pritvora može ostvariti blažom merom, odnosno merom zabrane napuštanja stana, uz primenu elektronskog nadzora.

Protiv rešenja dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Novom Sadu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema rešenja, a posredstvom ovog suda. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Autor: S.M.